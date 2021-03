Nelle scorse ore la compagnia cinese ha finalmente presentato il suo nuovo top di gamma ed il resto della serie Find X3, composta in totale da tre modelli. Stiamo parlando però delle versioni europee mentre in Cina è stato ufficializzato anche OPPO Find X3 in versione standard: andiamo a scoprire tutto su scheda tecnica e prezzo, insieme alle differenze con il modello Pro.

OPPO Find X3 ufficiale in Cina: tutte le differenze del modello standard

Design e display

Per quanto riguarda il display e il design ci troviamo di fronte ad un dispositivo identico. Frontalmente abbiamo il medesimo pannello AMOLED LTPO da 6.7″ con risoluzione Quad HD+ ed una frequenza di aggiornamento variabile tra 5/120 Hz. OPPO Find X3 standard offre uno schermo top, con una copertura al 100% del gamit DCI-P3 e al 104% di quello NTCS ed una luminosità massima fino a 1.300 nits. Proprio come il fratello maggiore Pro troviamo a bordo il sistema Full Path Colour Management, novità che consente di acquisire, archiviare e visualizzare foto e video con 1 miliardo di colori.

Il retro del dispositivo presenta ancora una volta un modulo fotografico composto da quattro sensori, dal look atipico (e a suo modo unico). Il lettore d'impronte digitali è integrato direttamente sotto il display.

Hardware

La grande differenza con il nostro modello Pro riguarda il chipset e le memorie. Infatti OPPO Find X3 standard fa affidamento sullo Snapdragon 870, accompagnato da 8 GB di RAM. Il resto del comparto resta identico e non cambia nemmeno la configurazione della Quad Camera: si tratta di un modulo composto da due sensori Sony IMX766 da 50 MP, un teleobiettivo da 13 MP ed un microbiettivo da 3 MP.

Scheda tecnica & differenze con la versione Pro

Se volete conoscere tutte le differenze tra i modelli lanciati in Europa date un'occhiata a questo articolo. Di seguito, invece, trovate il nostro confronto tra specifiche di OPPO Find X3 vs OPPO Find X3 Pro.

OPPO Find X3 (standard) OPPO Find X3 Pro Dimensioni 163,6 x 74 x 8,26 mm per 193 g 163,6 x 74 x 8,26 mm per 193 g Display Display AMOLED da 6,7″ Quad HD+ (3216 x 1440 pixel) in 20:9 con luminosità a 1.300 nit e protezione Gorilla Glass 5 Display AMOLED da 6,7″ Quad HD+ (3216 x 1440 pixel) in 20:9 con luminosità a 1.300 nit e protezione Gorilla Glass 5 Impermeabilità IP68 IP68 Chipset Snapdragon 870 Snapdragon 888 GPU Adreno 650 Adreno 660 RAM 8 GB (LPDDR4X) 12 GB (LPDDR5) ROM 128/256 GB (UFS 3.1) 256 GB (UFS 3.1) MicroSD NO NO Sicurezza lettore d'impronte digitali nel display + Face Unlock 2D lettore d'impronte digitali nel display + Face Unlock 2D Fotocamera principale quad camera da 50+50+13+3 MP f/1.8-2.2-2.4-3.0 con grandangolo 110°, macro/microbiettivo, lenti 7P , autofocus Omnidirectional PDAF, OIS quad camera da 50+50+13+3 MP f/1.8-2.2-2.4-3.0 con grandangolo 110°, macro/microbiettivo, lenti 7P , autofocus Omnidirectional PDAF, OIS Fotocamera selfie 32 MP f/2.4 32 MP f/2.4 Batteria 4.500 mAh 4.500 mAh Velocità di ricarica 65W 65W Ricarica wireless 30W (anche inversa) 30W (anche inversa) SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, APTX HD, LDAC, APTX, APTX TWS + e LHDC) 5.2 (SBC, AAC, APTX HD, LDAC, APTX, APTX TWS + e LHDC) NFC SI SI GPS Dual GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo Dual GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo Porta Type-C Type-C Speaker Stereo Stereo Mini jack cuffie No No Infrarossi No No Sistema operativo Android 11, ColorOS 11.2 Android 11, ColorOS 11.2

OPPO Find X3 ufficiale in Cina: prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO Find X3 in versione standard parte da circa 579€ al cambio attuale (ossia 4.499 yuan) per la versione da 8/128 GB. Abbiamo poi anche la variante maggiorata, in questo caso da 8/256 GB e proposta a circa 643€ (4.999 yuan). Ovviamente, come specificato in molteplici punti dell'articolo, si tratta di un dispositivo lanciato in Cina e disponibile solo in patria. Le colorazioni – White, Blue e Black – sono le stesse del fratello maggiore mentre la commercializzazione partirà dal 19 marzo.

