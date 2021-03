MIUI 12.5 aumenterà l’autonomia, ma per pochissimi

Anche se sarà un aggiornamento intermedio, c'è molta attesa dietro alla MIUI 12.5, un'interfaccia che porterà con sé numerose modifiche. Il focus degli sviluppatori Xiaomi è quello di migliorare la privacy, migliorando elementi come pagamenti ed inserimento delle password. Ma le novità saranno molteplici, anche legate alla praticità di utilizzo, come gli Smart Widget con cui dare ancora più flessibilità all'intelligenza artificiale. A darci ancora più dettagli su cosa aspettarci dal prossimo major update ci pensa la dirigenza, parlandoci di come migliorerà l'autonomia.

A pronunciarsi sulle modifiche apportate nella MIUI 12.5 c'ha pensato il direttore del dipartimento software Xiaomi, Zhang Guoquan. L'aggiornamento introdurrà una nuova architettura che permetterà di aumentare la durata della batteria, per quanto non in maniera radicale. Viene menzionato un modesto +5% che, per quanto non sia incredibilmente elevato, è comunque un valore che non può che far piacere.

Xiaomi e Redmi annunciano migliorie alla batteria grazie alla MIUI 12.5

Tuttavia, le migliorie per la batteria con la MIUI 12.5 saranno limitate a pochissimi utenti. Nella fattispecie, il direttore software Xiaomi si limita a parlare di Redmi K30 Ultra, uno dei top di gamma di scorsa generazione mai uscito dalla Cina. Lo ha fatto il suo successore, ovvero Redmi K30S, arrivato da noi come Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro, ma questa è un'altra storia. Non è un problema che ci ha riguardato direttamente, ma molti possessori di della serie Redmi K30 ha lamentato problemi di autonomia. Anche per questo, con la MIUI 12.5 si è cercato di ottimizzare il software per migliorare la situazione.

Per quanto riguarda K30 Ultra, questo +5% impatterà soprattutto per la quantità di ore con display acceso, da sempre il vero elemento di consumo della batteria. Anche perché questo smartphone ha uno schermo a 120 Hz, quindi più energivoro rispetto agli altri K30 a 60 o 90 Hz. La MIUI 12.5 farà sì che il flusso visivo che arriva al display sfrutta la doppia pipeline concessa dal SoC anziché una singola. In questo modo, non ci sarà più bisogno di aumentare la tensione elettrica Vcore, migliorando l'efficienza energetica dello schermo. Sarà interessante sapere se questa novità verrà poi importata anche su altri modelli o se rimarrà una sorta di esclusiva di K30 Ultra.

