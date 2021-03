Xiaomi e MIUI 12.5: i pagamenti saranno più protetti che mai

Più passa il tempo, più scopriamo dettagli e finezze che Xiaomi sta via via implementando a bordo della prossima MIUI 12.5. Non mi starò a ripetere sulle novità che il futuro major update integrerà: li trovate qui, assieme ad una mia video anteprima. Ma a parte questo, grazie anche ad un programma di Beta Testing sempre molto attivo, stanno continuando ad essere implementate nuove funzioni. In particolar modo relative alla sicurezza, argomento a cui Xiaomi sembra tenere sempre di più.

La MIUI 12.5 sarà ancora più sicura, anche per i pagamenti in rete

Pochi giorni fa, infatti, sempre da parte di Xiaomi è arrivato l'annuncio che nella MIUI 12.5 sarà introdotta una tastiera ancora più sicura. Ma non finisce qui: sul proprio account Weibo, la pagina ufficiale del team MIUI ci dà altri dettagli su ulteriori novità. Perché il reparto di salvaguardia della sicurezza vuole tutelare anche i pagamenti online, sempre più frequenti su smartphone. Vuoi per la pandemia, vuoi per l'evoluzione tecnologia, i pagamenti da smartphone stanno diventando la normalità per sempre più persone.

Proprio per questo, è necessario che lo smartphone non sia compromesso per far sì che questi pagamenti siano al sicuro da eventuali malintenzionati. Proprio per questo, nella MIUI 12.5 verrà integrato un sistema di scansione dell'ambiente di pagamento per scongiurare possibili rischi per la sicurezza. Al momento del pagamento, il sistema controllerà le piattaforme di pagamento e lo smartphone, alla ricerca di possibili virus o falle di qualche tipo. In caso contrario, allora il pagamento verrà processato, altrimenti l'utente sarà informato della presenza di rischi e decidere se pagare o se prima capire come risolverli.

