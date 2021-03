MIUI 12.5 diventa più sicura con la nuova tastiera anti-furto

Dagli smartphone passano dati sempre più delicati: questo lo sa bene Xiaomi, che con la MIUI 12.5 si prepara a fare un salto in avanti in fatto di protezione. Abbiamo già potuto saggiarne diverse novità nella mia anteprima, ma ci vorrà ancora del tempo prima che il nuovo major update possa affacciarsi sui primi dispositivi. Nel frattempo, gli sviluppatori MIUI si stanno concentrando sull'affinamento delle nuove funzioni che saranno implementate nella 12.5. Una di queste si chiamerà tastiera sicura e garantirà una maggiore salvaguardia quando si tratta di inserire informazioni sensibili.

Xiaomi aggiorna il reparto sicurezza con la nuova tastiera della MIUI 12.5

Sono lontani i tempi in cui il telefono era un accessorio al pari di un qualsiasi gadget elettronico non essenziale. Oggi lo smartphone è parte integrante delle vite di molti, con tutti i pro e i contro che ne conseguono. Dallo smartphone passa buona parte del nostro quotidiano, dalle cose più frivole a quelle più rilevanti. Basti pensare alle password che utilizziamo per accedere a servizi bancari, di pagamento, social, piattaforme di streaming e chi più ne ha, più ne metta. Purtroppo questi dati non sono mai veramente al sicuro da possibili malintenzionati che, qualora fossero in grado di installare software malevoli, potrebbero sottrarre questi dati. Ma basti anche solo pensare ad una persona che ci osserva digitare un PIN: in base a come muoviamo le dita può già farsi un'idea di quale codice possa essere.

Proprio per questo, con la MIUI 12.5 verrà introdotta questa tastiera sicura, un metodo che permetterà al sistema di confondere le acque e tenerci più al sicuro. Come mostra l'anteprima, quando verrà richiesto un PIN numerico verrà ogni volta posizionata in maniera randomica, in modo da evitare possibili intrusioni. Peccato, però, che a quanto pare questa feature non riguardi le password alfanumeriche. Tale modalità gira in locale sullo smartphone, evitando così qualsiasi contatto con la rete ed una possibile dispersione di dati online.

Se siete stati attenti in passato, potreste ricordare che in realtà di questa nuova tastiera si era già parlato con l'arrivo della MIUI 12.1. Ma non sembra che sia stata ancora implementata: io ho un Mi 10T Pro con 12.1, per esempio, e di questa funzione non vi è traccia. Possibile, quindi, che Xiaomi abbia preferito attendere per il suo rilascio con la MIUI 12.5, attesa per i prossimi mesi. Nel frattempo, potete testare la MIUI 12.5 Beta con questa procedura. Non è da escludere, comunque, che possa rimanere un'esclusiva delle ROM cinesi, prone ad integrare più funzionalità rispetto alle ROM occidentali.

