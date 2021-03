In questi giorni, Redmi è stata protagonista nel mercato smartphone sia per i suoi flagship della serie K40, sia per i mid-range della serie Note 10, ma anche per una serie di dispositivi come il RedmiBook Pro e la smart TV di grandi dimensioni. E proprio quest'ultima, Redmi TV Max, potrebbe finalmente vedere una distribuzione Global e probabilmente anche in Europa, portando quindi le smart TV XL di Xiaomi anche da noi.

Redmi TV Max Global: l'indiscrezione arriva da un teaser ufficiale

Da dove viene quindi la notizia che potremmo avere una versione Global dei nuovi televisori smart Xiaomi? Alla fine del video di presentazione dei Redmi Note 10 in India, è presente un easter egg che riporta la taglia XL in merito alla visione e nel mezzo compare un frame di quello che dovrebbe essere proprio il display della Redmi TV Max.

Come sappiamo, di Redmi TV Max esistono attualmente due modelli: l'ultimo arrivato da 86″ dalle dimensioni però molto compatte e l'altro, veramente enorme, da 98″ che ha avuto molto successo tra gli utenti cinesi nonostante ci volesse la gru per portarlo nell'appartamento.

Insomma, bisogna prepararsi finalmente ai grandi schermi che Xiaomi propone ai propri utenti non cinesi, come è già successo con il primo QLED del brand, lo Xiaomi Mi TV Q1, che ha già una ragguardevole diagonale da 75″ ed è attualmente il modello più avanzato della line up attualmente presente nei nostri mercati.

