Durante l'evento di presentazione del nuovo medio-top gamma vivo S9 5G, c'è stata la presentazione anche di un dispositivo di sicura resa, ma con caratteristiche più da mid-range. Stiamo parlando del nuovo smartphone vivo S9e 5G, di cui vi riportiamo caratteristiche, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

vivo S9e 5G: tutto ciò che c'è da sapere

Design e display

Il design, per quanto riguarda la parte posteriore, non discosta affatto da quella di S9 e anzi, si aggiunge alla livrea una sfumatura glitter, che lo rendono molto stiloso, considerando anche l'essenza sottile della struttura ed il frame quadrato.

Passando al display, abbiamo un pannello AMOLED da 6.44″ Full HD+ praticamente identico a quello di S9, infatti è presente un refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz ed una luminosità massima da 1.300 nits.

Hardware e software

A differenza del fratello maggiore, il chipset scelto per muovere il nuovo vivo S9e 5G è il MediaTek Dimensity 820, che lo rende il terzo smartphone al mondo con questa CPU, dopo Redmi 10X ed il cugino-gemello S7t (quasi identici). La GPU è la Mali-G57 MC5. Per la memoria, abbiamo 8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB UFS 3.1.

Per quanto riguarda la batteria, abbiamo invece un modulo da 4.100 mAh, con una potenza di ricarica non specificata. Presenti il 5G Dual-Mode, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ed NFC. Per il software anche qui abbiamo Origin OS basato su Android 11.

Fotocamera

Per il modulo fotocamera abbiamo un bel sensore da 64 MP f/1.79, abbinato ad un sensore grandangolare da 8 MP 120° ed uno macro da 2 MP 4 cm. Per la selfie camera abbiamo un sensore da ben 32 MP AI.

vivo S9e 5G – Prezzo e disponibilità

Il mid-range vivo S9e 5G arriva in Cina al prezzo di 310€ circa (2399 yuan) per la versione 8/128 GB, mentre per la versione 8/256 GB c'è un prezzo di 349€ circa (2699 yuan). Al momento, così come il fratello S9, non si conosce la disponibilità per il mercato Global, ma non è escluso che possano essere valutati per l'Europa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu