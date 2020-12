Da qualche anno, oltre ai soliti marchi produttori di televisori e smart TV, c'è un nuovo player molto interessante in quanto a soluzioni di questo tipo. Infatti, Xiaomi si sta imponendo in più mercati, ma in Cina c'è un modello che convince più di altri ed è la Redmi TV Max da 98 pollici, che fa registrare record di vendite nonostante le dimensioni esagerate. Che sia pronta per il mercato Global?

Redmi TV Max 98″: le concorrenti non tengono il passo nelle vendite

Arrivata con leak roboanti e foto che esaltavano “l'ingombro”, la Redmi TV Max 98″ di Xiaomi ha fatto subito breccia nelle preferenze degli utenti cinesi e nelle vendite, che hanno preferito la ultra smart TV del colosso di casa piuttosto che quella di brand più affermati nel settore. Ed in effetti, le gru per portarla a destinazione sono state 600 per un totale di oltre 55.000 piani.

Il successo della TV Redmi però non è solo meramente statistico, anche a livello geografico ha occupato la Cina in maniera esponenziale, arrivando a ben 31 province e regioni per un totale di 290 città. Questo fa pensare che sia una seria candidata per il mercato Global, sempre più esigente in diagonali per le televisioni, ma che aspetta un prodotto dal grande rapporto qualità/prezzo. Che sia effettivamente pronta per il grande salto?

