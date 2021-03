Quando guardiamo ai prodotti smart, pensiamo a smartphone, ma anche prodotti smart home o anche indossabili. E per questi ultimi, ci sono soluzioni pensate per la salute della persona, come il collare massaggiatore elettrico smart Jeeback G5, facente parte della Huawei Smart Selection, in offerta con codice sconto su Banggood.

Jeeback G5: il massaggiatore Huawei Smart Selection è in offerta con codice sconto su Banggood

Il design del collare è molto simile a quello dei prodotti della propria categoria, ma si distingue per 3 elettrostimolatori al posto di 2, ma anche per le sue caratteristiche di tutto rispetto. Partendo dalla temperatura costante di 40 °C, ma anche 2 metodi di controllo sia con telecomando, sia con la manopola integrata. Inoltre, grazie all'applicazione Huawei HiLink è possibile avere una regolazione della postura e tanti altri monitoraggi e settaggi.

Quanto alle specifiche tecniche del prodotto, abbiamo una batteria da 1.500 mAh, una potenza da 5V/6W, che permettono circa 18 ore di massaggio e 4 ore per il riscaldamento. Ovviamente, essendo smart è dotato di Bluetooth e si ricarica tramite USB Type-C. Infine, per le funzionalità troviamo 8 livelli di intensità e 4 modalità.

Trovate il massaggiatore elettrico Huawei Smart Selection Jeeback G5 al prezzo in offerta molto interessante di 41.26€, questo grazie al Coupon dedicato di Banggood. Al prezzo vanno aggiunte le spese di spedizione di 2.08€.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu