Il 2021 è cominciato all'insegna di Xiaomi, con il debutto dei nuovi top di gamma della prima metà dell'anno. Non solo Mi 11, ma ovviamente è arrivata anche la serie K40, con ben tre modelli di punta. Per gli amanti degli accessori della casa di Lei Jun, l'azienda ha presentato anche delle cover fatte apposta per la famiglia Redmi K40 e – incredibilmente – si tratta delle custodie più stravaganti (in senso buono) realizzate dal brand.

Xiaomi presenta le cover ufficiali della serie Redmi K40

Le tre cover sono disponibili per tutte le versioni di Redmi K40, in esclusiva per la nuova serie top della costola di Xiaomi. Ogni custodia – realizzata in plastica rigida – è dominata da un colore (blu, verde e grigio) e da una texture diversa e di certo non lasceranno indifferenti gli utenti che amano apparire. Le vendite sono partite oggi, 4 marzo, in Cina ed il prezzo di vendita è di appena 9€ al cambio, ovvero 9 yuan. Per chi preferisce una soluzione più sobria, l'azienda ha messo in vendita anche una cover Black ed una White, sempre in plastica ma rivestiste con silicone morbido.

Per quanto riguarda le cover “atipiche” a cui ci ha abituato Xiaomi, come non citare le custodie RUOK e LEIJUN dedicate all'ex top di gamma Mi 9. Per non parlare della Lei Jun Signature Edition di Mi 11 (protagonista anche della nostra recensione), anche se in questo caso si tratta del retro del dispositivo e non di una cover. Comunque, tornando a Redmi K40… quale delle tre custodie preferite? Fatecelo sapere nei commenti!

