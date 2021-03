Non sempre necessitiamo di smartphone super attrezzati da schede tecniche da paura, oppure necessitiamo di un secondo telefono. E a venirci incontro in questa situazione c'è Honor, che sullo store ufficiale lancia un'offerta con due bundle pazzeschi per l'entry-level 9A ed i mid-range 9X Lite e 10X Lite ad un prezzo davvero imbattibile.

Honor 9A, 9X Lite e 10X Lite: ecco i bundle della mega offerta dello store HiHonor

Partendo dal primo modello, abbiamo uno smartphone essenziale con 3 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili, un display FullView da 6.3″, una batteria da 5.000 mAh che arriva in un bundle con lo zaino e la bilancia Honor Scale 2 a soli 59.90€. Salendo di livello, abbiamo l'Honor 10X Lite dotato di display Full HD+ da 6.67″, 4 GB RAM e 128 GB espandibili, fotocamera principale da 48 MP e altri 3 sensori da 8+2+2 MP e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 22.5W che comprende nel suo bundle sempre la bilancia al prezzo di 99.90€.

honor 9x lite

Infine, chiudiamo la carrellata dei bundle del sito HiHonor con l'Honor 9X Lite, dotato di Servizi Google, che con il suo display Full HD+ da 6.5″, 4 GB di RAM, 128 GB di storage, batteria da 3.750 mAh e fotocamera 48 MP, nel bundle insieme alla bilancia a 119.90€ è il mid-range da comprare se volete sì un telefono secondario ma con tanta qualità.

Trovate queste ed altre offerte sullo store HiHonor, che spesso lancia occasioni davvero imperdibili su tanti suoi prodotti.

