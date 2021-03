L'8 marzo 2021 si avvicina e sebbene sia più una data dedicata alla memoria per tutti su cosa vuol dire essere donna e le difficoltà di queste ultime nel passato, non è escluso che non possa esserci un regalo per far sentire la nostra vicinanza. A questo ci pensa MediaWorld con “Tech is Pink“, l'iniziativa con tanti smartphone, notebook e smart home Xiaomi, OPPO, vivo e Huawei in offerta.

Tech is Pink MediaWorld: ecco i prodotti Xiaomi, Huawei, vivo e OPPO in offerta

Partendo dal mondo Xiaomi, abbiamo in offerta gli smartphone Redmi Note 9S, versione 64 GB, a 159€, ma anche il mid-range 5G Mi 10T Lite 6/128 GB a 299€ nella versione speciale Rose Gold Beach, ma anche a 288.99€ nella versione Atlantic Blue. Inoltre, è in offerta nella versione 128 GB l'ultimo arrivato Redmi Note 9T a 259€. Per lo smart home invece, è in offerta la telecamera di videosorveglianza Xiaomi Security Camera 360 a 29.99€.

Passando a Huawei, abbiamo i tablet MatePad T10 Wi-Fi ed LTE 32 GB in offerta, rispettivamente, a 129.99€ e 149.99€. Se invece necessitiamo di Windows 10, abbiamo il notebook Huawei MateBook D14 con i5 in sconto a 769€.

Arriviamo al mondo OPPO con gli smartphone Reno 4 5G, con il modello Space Black a 386€ ed il modello Galactic Blue a 399€, mentre l'A73 5G lo troviamo in sconto a 249€. Infine, vivo debutta su MediaWorld per l'iniziativa Tech is Pink con il mid-range Y70 in offerta a 219€.

Ricordiamo che l'iniziativa è valida dal 4 al 14 marzo 2021, con le altre offerte a questo link.

