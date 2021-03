Fare attività fisica, che sia in casa o fuori, è importante e va comunque monitorata. Quindi, quale miglior modo se non affidandosi ad uno smartwatch come quelli di Honor, con l'offerta Watch Magic, MagicWatch 2 e Watch GS Pro ad un prezzo davvero imperdibile.

Honor Watch Magic, MagicWatch 2 42 mm e GS Pro in offerta sullo store HiHonor

Perché comprare uno smartwatch del brand ex partner di Huawei? La qualità offerta da questi dispositivi è davvero importante, soprattutto nel monitoraggio delle attività sportive e quelle all'aperto, di cui è esperto l'Honor Watch GS Pro, che abbiamo recensito, ma anche il monitoraggio della salute come è possibile trovare in tutti e tre i modelli.

Non solo GS Pro dunque, un regalo ideale possono esserlo anche appunto Honor Watch Magic e MagicWatch 2 42 mm che non sono solo per tutti, ma anche per tutte le tasche garantendo però un supporto completo alle nostre attività quotidiane, come raccontiamo nella recensione del secondo modello.

Trovate gli smartwatch Watch GS Pro, MagicWatch 2 42 mm e Watch Magic all'imperdibile prezzo di 109.9€ (con router e cinturino oppure zaino e cinturino), 69.9€ e 49.9€ (con cinturino omaggio) rispettivamente. Ma come ottenere questi prezzi così bassi? Bisogna riscattare il Coupon al checkout che trovate sulla pagina dedicata ai prodotti sullo store HiHonor.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu