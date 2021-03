Sono passati solo pochi giorni dall'evento di lancio della serie Redmi K40 ed ora il codice sorgente del kernel del modello Pro è già stato pubblicato da Xiaomi: un segnale importante che di certo renderà felici gli utenti più smanettoni, quelli che proprio non riescono a non moddare a più non posso il proprio smartphone.

Xiaomi ha rilasciato il codice sorgente del kernel di Redmi K40 Pro e K40 Pro+

Com'è ormai consuetudine, il fatto che Xiaomi abbia rilasciato in modo così tempestivo il codice sorgente del kernel di Redmi K40 Pro/Pro+ è una buonissima notizia per gli appassionati di modding. Infatti ora gli sviluppatori di terze parti potranno mettersi al lavoro su custom ROM, kernel, mod e personalizzazioni varie, in modo da andare ad arricchire la community dedicata al nuovo top di gamma della costola di Xiaomi.

Inoltre la pubblicazione del codice sorgente del kernel è una buona notizia anche per noi occidentali: Redmi K40 dovrebbe arrivare in Europa come POCO F3 e di conseguenza esiste la possibilità (ma non ci sono ancora conferme) che K40 Pro debutti da noi come F3 Pro. Nel caso in cui quest'ipotesi diventi realtà è molto probabile che il dispositivo riceva un trattamento di tutto rispetto dagli appassionati, proprio grazie all'entrata del modello cinese nel mondo del modding.

Per i più curiosi, il codice può essere scaricato direttamente tramite GitHub a questo indirizzo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu