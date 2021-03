Xiaomi Mi 11 vs Redmi K40 Pro: quali sono le differenze

Dopo il lancio dell'ultimo flagship di Xiaomi (anche se siamo in attesa di notizie in merito alla versione Pro) anche Redmi ha presentato la sua gamma top: ma quale tra questi smartphone è il migliore? Scopriamolo insieme in un confronto tra specifiche che vede Xiaomi Mi 11 vs Redmi K40 Pro, senza dimenticare ovviamente della presenza del modello potenziato K40 Pro+.

Xiaomi Mi 11 vs Redmi K40 Pro vs Redmi K40 Pro+: tutte le differenze

Design e stile





Il termini di design Xiaomi Mi 11 e Redmi K40 Pro si assomigliano ad un primo impatto, ma solo per quanto riguarda l'atmosfera generale. L'impressione è data dal modulo fotografico del modello Redmi, palesemente “ispirato” a quello del cugino di Xiaomi. Nei fatti, però, si tratta di due smartphone dal look differente, a cominciare dalla parte frontale. Xiaomi Mi 11 adotta un bellissimo display Quad Curve, una soluzione AMOLED con punch hole in alto a sinistra. La serie Redmi K40 opta invece per un foro posizionato al centro del bordo superiore ma la vera differenza è l'utilizzo di un pannello AMOLED flat: niente bordi curvi, ritenuti troppo costosi (avrebbero fatto lievitare il prezzo finale).

Passando alla parte posteriore, Mi 11 presenta una fotocamera tripla dal layout quadrato; i bordi sono arrotondati e l'aspetto generale è decisamente inedito. Il nostro K40 Pro si ispira a questa soluzione ma abbiamo un modulo più rettangolare. Anche in questo caso abbiamo un triplo sensore.

Specifiche a confronto



Xiaomi Mi 11 Redmi K40 Pro Dimensioni 164,3 x 74,6 x 8,06 mm per un peso di 196 grammi 163,7 x 76,4 x 7,8 mm per un peso di 196 grammi Display AMOLED da 6.81″

Punch hole (sinistra)

2K (3200 x 1440 p)

20:9

refresh rate a 120 Hz

campionamento al tocco 480 Hz

HDR10+, 10 bit

515 PPI

Gorilla Glass Victus AMOLED da 6.67″

Punch hole (centro) da 2.76 mm

Full HD+ (2400 x 1080 p)

20:9

refresh rate a 120 Hz

campionamento al tocco 360 Hz

HDR10+, 8 bit

395 PPI

Gorilla Glass 5 Impearmeabilità NO NO Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm, octa-core, 2.84 GHz) Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm, octa-core, 2.84 GHz) GPU Adreno 660 Adreno 660 RAM 8/12 GB DDR5 6/8/12 GB DDR5 ROM 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 MicroSD NO NO (ma IP53 contro schizzi e polvere) Sicurezza Lettore d'impronte nel display + Face Unlock Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Fotocamera principale Tripla camera da 108 + 13 + 2 MP

f/1.85-2.4-2.4

Samsung Bright S5KHMX

OIS

lenti 7P

PDAF

grandangolo 123°

macro da 4 cm

video 8K 24/30 fps / 4K 30/60 fps Tripla camera da 64 + 8 + 5 MP

f/1.89-2.2-2.4

Sony IMX686

EIS

lenti 6P

PDAF

grandangolo 119°

macro da 3/7 cm

video 8K 30 fps / 4K 30/60 fps Fotocamera selfie 20 MP

f/2.3

video FHD 30 fps 20 MP





video FHD 30 fps Batteria 4.600 mAh 4.520 mAh Velocità di ricarica 55W 33W Ricarica wireless Presente, 50W (inversa 10W) NO SIM Dual 5G SA/NSA Dual 5G SA/NSA Wi-Fi Wi-Fi 6

Dual Band 2.4/5G Wi-Fi 6

Dual Band 2.4/5G Bluetooth BT 5.2 BT 5.2 NFC SI SI GPS Dual Frequency GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou Dual Frequency GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo, Harman Kardon Stereo Mini Jack Cuffie NO NO Infrarossi SI SI Sistema operativo Android 11, MIUI 12 Android 11, MIUI 12

Che cosa cambia con Redmi K40 Pro+?

Durante il debutto della serie K40 l'azienda cinese costola di Xiaomi ha lasciato tutti di stucco presentando anche Redmi K40 Pro+: ma che cosa cambia rispetto alla versione solo Pro? Ebbene l'unica differenza riguarda il comparto fotografico: tutto il pacchetto che avete visto nel confronto in alto resta invariato, fatta eccezione per il sensore principale. Nel caso della versione Pro+, infatti, troviamo un modulo Samsung HM2 da 108 MP (1/1,52″, 0.7 µm, 2,1 μm 9-in-1).

Altra piccola differenza riguarda poi i tagli di memoria: il modello Pro+ viene proposto nella sola versione da 12/256 GB.

Le nostre recensioni

Xiaomi Mi 11 Lei Jun Edition – RECENSIONE

Xiaomi Mi 11 vs Redmi K40 Pro: prezzo a confronto

Il nostro confronto si conclude con il prezzo di vendita di Xiaomi Mi 11 vs Redmi K40 Pro e K40 Pro+: quale di questi dispositivi è il più conveniente? Ricordiamo che il nuovo top di gamma di Xiaomi ha appena debuttato negli store in Italia (qui trovate tutti i dettagli) al prezzo di 799.9/899.9€ per le versioni da 8/128 GB e 8/256 GB.

Il modello top di Redmi ha debuttato in patria a questi prezzi: 354€ (2.799 yuan) per la 6/128 GB, 379€ (2.999 yuan) per la 8/128 GB e 417€ (3.299 yuan) per la 8/256 GB. Infine, Redmi K40 Pro+ ha un prezzo di 468€ (3.699 yuan) per la sola versione da 12/256 GB.

Comunque, volendo fare i bravi, è bene tenere in considerazione anche il prezzo cinese di Mi 11, dato che la serie K40 è stata lanciata solo in Cina. Il Mi 11 ha debuttato in patria ad un prezzo di 500€, pari a 3.999 yuan, per la variante da 8/128 GB. Si sale a 538€ (4.299 yuan) per quella da 8/256 GB ed infine 588€ (4.699 yuan) per quella da 12/256 GB.

