Redmi K40 vs K40 Pro vs K40 Pro+: tutte le differenze

Da qualche ora si è conclusa la presentazione ufficiale di Redmi K40, K40 Pro e K40 Pro+ e come al solito si è generata una certa confusione fra gli utenti. Ormai Xiaomi ci ha abituati a continui cambi di passo quando si tratta di lanciare nuovi smartphone, spesso e volentieri mischiando le carte in tavola. Per la precedente generazione, infatti, abbiamo assistito al lancio di Redmi K30 4G, K30 5G, K30i, K30 Racing, K30 Pro e K30 Pro Zoom. A questo giro, invece, abbiamo tre modelli, di cui un inedito Pro+: ma vediamo più nel dettaglio quali sono le effettive differenze fra i tre.

Ecco cosa cambia fra Redmi K40, K40 Pro e K40 Pro+

Design

In termini puramente visivi, fra Redmi K40, K40 Pro e K40 Pro+ non c'è praticamente nessuna differenza. Le dimensioni sono le medesime, cioè 163,7 x 76,4 x 7,8 mm per un peso di 196 g, in virtù di uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz. La disposizione degli elementi è uguale per tutti e tre, come nel caso della selfie camera in stile punch-hole dal diametro molto ristretto.

L'unica differenza tangibile fra i vari modelli è nelle colorazioni. O meglio, in realtà tutti e tre condividono le due tinte Dreamland, Icy White e Glossy Black. Ma per Redmi K40 Pro e Pro+ è stata realizzata anche una variante limitata ispirata ai coltelli di Damasco.

Prestazioni

La prima differenza rilevante fra Redmi K40, K40 Pro e K40 Pro+ è rappresentata dall'impianto tecnico. Siamo sempre nel territorio dei top di gamma, ma Redmi K40 è alimentato dallo Snapdragon 870, mentre K40 Pro e K40 Pro+ dallo Snapdragon 888. In termini di batteria, invece, abbiamo sempre la stessa 4.520 mAh con ricarica rapida 33W, così come gli speaker stereo.

Ecco cosa cambia fra i due chipset:

Processo CPU GPU RAM ROM Connettività Snapdragon 870 7 nm 1 x 3,2 GHz Kryo 585 Prime + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 Gold + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 Silver Adreno 650 LPDDR5 UFS 3.1 Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 Snapdragon 888 5 nm 1 x 2,84 GHz Kryo 680 + 3 x 2,42 GHz Kryo 680 + 4 x 1,8 GHz Kryo 680 Adreno 660 LPDDR5 UFS 3.1 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

Fotocamera

L'altra novità che differenzia Redmi K40, K40 Pro e K40 Pro+ la ritroviamo nel comparto fotografico. Su tre sensori, due sono identici, dato che a cambiare è unicamente quello primario.

Primario Grandangolo Macro Selfie Redmi K40 48 MP f/1.79 Sony IMX582, 1/2″, 0.8 µm 8 MP f/2.2, 119° 5 MP, 50 mm, 1/5.0″, 1.12 µm 20 MP Redmi K40 Pro 64 MP f/1.89 Sony IMX686, 1/1,7″, 0.8 µm (1,6 μm 4-in-1) 8 MP f/2.2, 119° 5 MP, 50 mm, 1/5.0″, 1.12 µm 20 MP Redmi K40 Pro+ 108 MP f/1.75 Samsung HM2, 1/1,52″, 0.7 µm (2,1 μm 9-in-1) 8 MP f/2.2, 119° 5 MP, 50 mm, 1/5.0″, 1.12 µm 20 MP

Prezzo

Concludiamo con l'altra differenza fra Redmi K40, K40 Pro e K40 Pro+, ovvero il prezzo di vendita. Per il momento questi sono i costi per il mercato cinese, perciò ne riparleremo con il lancio Global (se e quando avverrà).

6/128 GB 8/128 GB 8/256 GB 12/256 GB Redmi K40 253€ 278€ 316€ 341€ Redmi K40 Pro 354€ 379€ 417€ – Redmi K40 Pro+ – – – 468€

