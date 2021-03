Dopo la nascita del brand nel 2019, iQOO Z3 si prepara ad aumentare la diversificazione della realtà creata da mamma vivo. Oltre alla serie principale, con ultimo esponente iQOO 7, dal 2019 l'azienda ha poi realizzato altre famiglie parallele. Prima quella Neo, poi quella U ed infine quella Z in cui rientrerà proprio il nuovo Z3: ecco tutto quello che sappiamo su specifiche, prezzo e data d'uscita.

iQOO Z3 si prepara al debutto: tutto quello che sappiamo

Design e display

Sia iQOO Z1 che Z1x hanno proposto un look simile con schermo punch-hole e non ci aspettiamo stravolgimenti sotto questo fronte. Forse il foro potrebbe spostarsi dal lato al centro, ma al momento non abbiamo ancora immagini di iQOO Z3. Stando alle precedenti indiscrezioni, il nuovo smartphone dovrebbe farsi forte di uno schermo sì LCD ma a 144 Hz, quindi con un elevato refresh rate.

Hardware

Inizialmente si vociferava di un chip a 6 nm, ma si fa sempre più probabile l'utilizzo dello Snapdragon 768G. Il chipset di Qualcomm lo conosciamo già, ma in realtà è stato utilizzato una sola volta, da Xiaomi con il Redmi K30 Racing Edition. Si tratta di un SoC a 7 nm con CPU octa-core Kryo 475 (1 x 2,8 GHz + 1 x 2,4 GHz + 6 x 1,8 GHz) ed una GPU Adreno 620, con memorie LPDDR4X e UFS 2.2. La batteria dovrebbe essere un'unità da circa 4.500 mAh e vanterebbe una ricarica rapida a 55W.

So the next iQOO Z-series device is tipped to feature a Snapdragon 768G processor and 55W fast charging.#iQOO #iQOOZ3 pic.twitter.com/gLejhewIe3 — Mukul Sharma (@stufflistings) March 15, 2021

iQOO Z3 – Prezzo e data d'uscita

Ancora non abbiamo informazioni specifiche su quando uscirà iQOO Z3 e a che prezzo verrà proposto. Prendendo per buono quanto visto con il suo predecessore, ci aspettiamo un costo di listino non inferiore ai 2.199 yuan, quindi circa 283€ al cambio.

