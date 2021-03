Un 2020 sicuramente da ricordare per vivo. Dopo aver fatto ottime cose con la gamma X50, ha poi presentato, in colpo di coda a dicembre, la serie flagship X60 per il 2021, che migliora la qualità già espressa dai precedenti. All'appello mancava però il vero smartphone premium della line up, cioè vivo X60 Pro+, che si impone già all'uscita grazie a specifiche e prezzo di livello top.

EDIT: è stata presentata anche la variante Global di vivo X60 Pro+, che resta quasi praticamente la stessa se non per la colorazione, la memoria ed il software. Trovate tutti i dettagli nelle varie sezioni dell'articolo.

vivo X60 Pro+: tutto ciò che c'è da sapere su specifiche, prezzo e disponibilità

Design e display

Come già raccolto durante le indiscrezioni che anticiparono l'uscita della serie X60, anche la back cover di X60 Pro Plus segue il leit motiv che vivo ha improntato per i suoi smartphone, con tanto di logo Zeiss apposto nel camera bumper in alto a sinistra, più allungato e stretto rispetto a quello del Pro. A differenza dei primi due, lo spessore aumenta a 9.10 mm ma anche il peso che sale a 190.6 grammi. Ciò che colpisce della back cover è la versione in pelle vegana arancione che sicuramente ha un colpo d'occhio notevole, rispetto alla sempre bella ma più standard colorazione blu cenere.

Curioso invece l'approdo della colorazione per il mercato Global, visto che è vero che X60 Pro+ ne perde una ma da arancione la pelle vegana si veste dell'elegante Emperor Blue, che dona sicuramente tutt'altro spessore estetico allo smartphone, come potete vedere dall'immagine di copertina.

Per il display inoltre, c'è un pannello curvo AMOLED E3 da 6.56″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, che replica quello di X60 Pro con campionamento del tocco a 240 Hz. Il Pro Plus inoltre mantiene il punch-hole centrale, vero e proprio trend di quest'anno.

Hardware

Se per i primi due modelli della serie abbiamo il chipset Exynos 1080 e nella variante Global con Snapdragon 870, vivo X60 Pro+ il brand ha puntato su una soluzione di fascia superiore. Presente infatti lo Snapdragon 888 a 5 nm, che quindi eleva lo smartphone ad un livello premium in tutte le sue componenti hardware. Per la GPU quindi presente la Adreno 660.

Se guardiamo poi alla memoria, per la versione Global abbiamo la sola configurazione da 12 GB di RAM LPDDR5, con uno storage UFS 3.1 da 256 GB. Assente quindi la versione base da 8/128 GB. Lato batteria, viene confermato il modulo del modello Pro, cioè una 4.200 mAh con ricarica ultra-rapida da 55W, ben più prestante dei 33W degli altri due modelli.

Fotocamera

Qui vivo pare non badare a spese, in quanto il reparto fotografico ha rappresentato e rappresenta il punto di forza della serie flagship. E ovviamente, anche vivo X60 Pro+ avrà un comparto fotocamera di tutto rispetto, se non di grande livello. Il sensore principale, la camera Gimbal, è una soluzione da 50 MP con Pixel Binning da 2,4 µm a marchio Samsung, produttore del sensore ISOCELL GN1, già presente sul precedente X50 Pro+.

L'aggiunta però, la si vede nelle lenti ZEISS T* che il celebre produttore fotografico ha progettato con il colosso cinese per tutta la serie. Garantiscono una resa effettivamente più prestante e che quindi dà continuità all'ambizioso progetto per l'imaging di vivo. Per gli altri sensori della quad camera, presente una grandangolare da 48 MP, un sensore periscopico da 8 MP e 125 mm che fornisce uno Zoom ottico 5x ed uno elettronico 60x, infine presente un sensore di profondità da 32 MP a 50 mm. Chiude il comparto fotografico il sensore anteriore da 32 MP.

Ecco un po' di sample ufficiali pubblicati da vivo:

Software

Così come per i vivo X60 Global, anche X60 Pro+ ha pre-installato FunTouch 11.1, che quindi si distingue dalla versione cinese che invece ha ovviamente la nuova Origin OS, che a suo tempo abbiamo descritto in un articolo dedicato. Chiaro dunque, che questa interfaccia è qualcosa di non ancora pronto per il mercato esterno alla Cina.

vivo X60 Pro+ – Prezzo e disponibilità Cina e Global

Se per la Cina le configurazioni avevano un prezzo al cambio di 635€ (4998 yuan) per la 8/128 GB e per la 12/256 GB abbiamo un prezzo di circa 763€ (5998 yuan), per la versione Global l'unica versione da 12/256 GB ha invece un prezzo di circa 817€, cambio di 69.990 rupie indiane. Quindi, ancora niente Europa per questa serie di vivo, ma la speranza è l'ultima a morire.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu