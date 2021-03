Dopo il debutto su Xiaomi YouPin il nuovo smartwatch Haylou LS05S arriva anche in versione Global ed è già disponibile all'acquisto con un codice sconto dedicato: andiamo a scoprire tutte le novità di questo indossabile dal prezzo super accessibile!

Haylou LS05S: tutto sul nuovo smartwatch da Xiaomi YouPin, in offerta con codice sconto

Il dispositivo misura 45.5 x 51.15 x 12.4 mm per un peso di circa 50 g (compreso il cinturino, soluzione sostituibile da 22 mm) ed è caratterizzato da un pannello a colori TFT da 1.28″ con risoluzione 240 x 240 pixel. Di lato sono presenti due pulsanti fisici per i controlli e non manca l'impermeabilità di tipo IP68. A proposito di fitness, Haylou LS05S offre il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca, quello del sonno e la possibilità di sfruttare fino a 12 modalità sportive.

La batteria è un'unità da 300 mAh, la quale offre fino a 20 giorni da autonomia (secondo quanto riportato dalla stessa azienda). Ovviamente non mancano funzioni basilari come la possibilità di visualizzare messaggi e notifiche, i controlli musicali ed il meteo.

Haylou LS05S ha debuttato qualche tempo fa su Xiaomi YouPin – si tratta di una delle compagnie partner della casa cinese – ed ora è finalmente disponibile anche alle nostre latitudini ad un prezzo goloso, grazie al codice sconto che trovate in basso.

