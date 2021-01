iQOO 7 Neo, Z3, Z3x e U3x: un leak ne rivela specifiche e prezzo

Ultimamente abbiamo parlato molto di iQOO 7, ma al panorama ci sono anche altri modelli, come iQOO 7 Neo, Z3, Z3x e U3x. A rivelarlo è un leaker cinese su Weibo, riportando una vera e propria lista molto rivelatoria. Nel post, infatti, troviamo indicazioni sulla scheda tecnica e prezzo di vendita per tutti e quattro i nuovi smartphone.

Sappiamo già quasi tutto sui futuri iQOO 7 Neo, Z3, Z3x e U3x

iQOO 7 Neo

Partiamo da iQOO 7 Neo. Lo smartphone dovrebbe parte della nuova serie di top di gamma, basandosi sullo Snapdragon 888 marchiato Qualcomm. Si menziona uno schermo LCD con refresh rate a 120/144 Hz, così come memorie LPDDR5, UFS 3.1 ed una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 55W. Posteriormente il comparto fotografico includerebbe un sensore primario da 48 MP, mentre la selfie camera sarebbe una 16 MP. Il prezzo a cui verrebbe proposto è di circa 317€, attorno a 2.500 yuan di listino, con un lancio previsto per il Q2/Q3 2021.

LEGGI ANCHE:

Origin OS: tutti gli smartphone vivo e iQOO supportati | Roadmap ufficiale

iQOO Z3 & Z3X

Passando ad iQOO Z3, viene indicato un chipset non ben identificato a 6 nm, forse il MediaTek in arrivo fra pochi giorni. Oltre a memorie LPDDR4X e UFS 2.2, avrebbe uno schermo LCD sempre molto rapido a 144 Hz, alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica a 44W. Fotograficamente parlando, vengono menzionati sempre sensori da 48 MP dietro e da 16 MP davanti. Il prezzo calerebbe a circa 250€, attorno ai 2.000 yuan di listino.

Per quanto riguarda iQOO Z3x, invece, lo schermo LCD scenderebbe a 120 Hz, in accoppiata ad un SoC MediaTek Dimensity 820 con memorie LPDDR4X ed UFS 2.2. Ad aumentare sarebbe la batteria, una 5.000 mAh con ricarica a 33W, mentre nessuna differenza per i sensori. Si menziona un prezzo di circa 190€, attorno ai 1.500 yuan di listino, ed una finestra di lancio nel Q1 2021.

iQOO U3x

Concludiamo con il più modesto del gruppo, iQOO U3x. Lo schermo LCD da 60 Hz sarebbe affiancato dal MediaTek Dimensity 700, memorie LPDDR4X ed UFS 2.1 ed una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18W. Si cita un sensore principale da 13 MP ed una selfie camera da 8 MP, ad un prezzo di circa 150€ (sui 1.000 yuan di listino), sempre nel Q1 2021.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu