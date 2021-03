Con la Pasqua alle porte, le ultime settimane di marzo sono l'ideale per trovare il regalo giusto per le festività. eBay non è esente da offerte di un certo spessore e con il Coupon di marzo 2021, potete ottenere tanti smartphone Xiaomi, OPPO, Realme e OnePlus in sconto del 5%.

Coupon eBay: ecco come ottenere lo sconto del 5% sulle offerte Xiaomi, OPPO, Realme e OnePlus

Per la carrellata di smartphone in offerta, come spesso accade il catalogo più ricco lo offre Xiaomi, di cui possiamo trovate in sconto il POCO X3 NFC 6/128 GB, che abbiamo recensito, a 218.49€ sia nella colorazione Blu che Nera. Se volete uno smartphone 5G, grazie al Coupon eBay potete ottenere il Redmi Note 9T 4/128 GB all'ottimo prezzo di 208.99€.

Da Xiaomi si passa poi a OPPO, in cui troviamo in offerta A73 5G 8/128 GB a 208.05€, oppure il sempreverde Find X2 Lite, che con il codice sconto eBay scende al prezzo di 256.49€, rendendosi un autentico best buy ancora ora, come spieghiamo nella recensione. Per chi ama la serie Reno, abbiamo Reno 4 Z a 237.49€.

Volete dare fiducia a Realme? Su eBay sono in offerta sia Realme 7 Pro che Realme 7 5G, rispettivamente a 233.69€ e 227.99€, che possono sicuramente rendersi interessanti nella loro fascia di prezzo. Chiudiamo la scorpacciata di smartphone con un OnePlus, più precisamente il Nord N10 5G, che con il Coupon eBay va in offerta 256.49€.

Queste ed altre offerte le trovate nella pagina dedicata a questo link. Vi ricordiamo anzitutto che il Coupon da applicare è PITMAR21, ma anche che il termine ultimo per utilizzarlo al checkout è il 31 marzo 2021.

