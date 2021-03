Se dobbiamo pensare alle aziende che operano nel mondo dell'IoT, la prima che dovrebbe venire in mente è Xiaomi. Tramite il proprio marchio Mijia, infatti, ha lanciato nel corso del tempo tutta una serie di prodotti interessanti. Dopo il nuovo elettrodomestico che lava e asciuga allo stesso tempo, la telecamera per esterni ed una nuova penna che promette una grande durabilità ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo del forno elettrico Xiaomi Mijia, in offerta con codice sconto dall'Europa.

Codice sconto forno elettrico Xiaomi Mijia: 9 modalità di cottura e non solo

Il forno elettrico targato Mijia permette di scegliere fra 9 modalità di cottura diverse, fornendo una versatilità quasi unica nel suo genere. All'interno del prodotto, inoltre, il calore generato è uniforme. Sono presenti diverse feritoie che incanalano l'aria lungo tutta la superficie interna, mantenendo una cottura quanto più uniforme su tutti i cibi. Nel caso in cui si voglia preparare un piatto particolare, poi, è presente una funzione di fermentazione a 40°, dove la temperatura rimane costante lungo tutto il periodo necessario.

Pur non possedendo alcuna funzione smart, a differenza di tanti altri prodotti sviluppati da Mijia, permette ugualmente un controllo differenziato della temperatura. Nella parte superiore, infatti, può essere impostato un valore diverso rispetto alla superficie inferiore, facilitando così la cottura di alcuni particolari alimenti. In ogni caso, la temperatura può variare da un minimo di 70° fino ad un massimo di 230°.

Strutturalmente parlando questo forno Mijia presenta un design abbastanza classico, con 4 manopole a vista sul profilo sinistro che servono a regolare temperature e modalità di cottura. Per quanto riguarda il prezzo, il forno elettrico Xiaomi Mijia è in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con tanto di spedizione dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

