Tornano le offerte di Banggood e ancora una volta siamo alle prese con un prodotto targato BLitzWolf, brand che abbiamo imparato ad apprezzare sempre di più per la sua varietà di articoli. La sedia da gaming BlitzWolf BW-GC1 scende di prezzo grazie a questo codice sconto e diventa ancora più conveniente, con tanto di spedizione dai magazzini europei dello store.

Codice sconto BlitzWolf BW-GC1: la sedia da gaming economica e comoda

Ovviamente, trattandosi di una sedia da gaming, la BlitzWolf BW-GC1 non si risparmia in fatto di look aggressivo. Abbiamo varie colorazioni appariscenti e linee dure, con un cuscino lombare ed uno per proteggere il collo. I braccioli e lo schienale ergonomico (e reclinabile fino a 150°) contribuiscono ad ottenere un'esperienza di gioco comoda e rilassata. Ovviamente è possibile anche regolare l'altezza della sedia.

La sedia da gaming BlitzWolf BW-GC1 è disponibile in offerta su Banggood (con spedizione direttamente dall'Europa), grazie al codice sconto che trovate nel box qui sotto. Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock e non dimenticate di inserire il codice prima di procedere con l'acquisto del prodotto.

