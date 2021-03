Redmi Note 10 Pro vs Realme 8 Pro: tutte le differenze

Nella fascia media spiccano Redmi Note 10 Pro e Realme 8 Pro, i due ultimi pupilli delle casate nate dalla volontà di Xiaomi e OPPO. Le due dirette rivali sono solite sfidarsi anche e soprattutto nel settore mid-range, non soltanto in Cina. I due smartphone sono ufficialmente disponibili all'acquisto anche in Italia, pertanto siamo certi che molti di voi saranno indecisi su quale sia la proposta migliore. Nell'attesa di portarvi un nostro personale confronto pratico, vediamo quali sono le differenze sotto il profilo di scheda tecnica e prezzo.

Redmi Note 10 Pro vs Realme 8 Pro: cosa cambia fra i due mid-range

Design e display

Dal punto di vista estetico, Redmi Note 10 Pro e Realme 8 Pro si assomigliano ma hanno comunque differenze da considerare. La prima riguarda l'ottimizzazione delle cornici in favore di Redmi Note 10 Pro, così come una selfie camera punch-hole meno intrusiva (e centrale). Cambia anche il modulo fotografico posteriore, ma il suo apprezzamento visivo è tutto soggettivo. Redmi Note 10 Pro può vantare la certificazione IP53 (ma rischia di perire quando immerso), così come la certificazione Gorilla Glass 5 (su Realme non si sa se c'è vetro Corning).

D'altro canto, Note 10 è anche più ingombrante nelle dimensioni e nel peso. Cambia anche il metodo di sblocco con impronta, così come la frequenza di aggiornamento dello schermo e le colorazioni.

Redmi Note 10 Pro Realme 8 Pro Dimensioni 164 x 76,5 x 8,1 mm 160,6 x 73,9 x 8,1 mm Peso 193 g 176 g IP5x/6x IP53 – Schermo 6,67″ Full HD+ 6,4″ Full HD+ Pannello AMOLED piatto AMOLED piatto Refresh Rate 120 Hz 90 Hz Protezione Gorilla Glass 5 ? Lettore ID Laterale Ottico nel display Colorazioni Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze Infinite Blue, Infinite Black, Punk Black, Illuminating Yellow









Hardware

Entrambi con piattaforma Qualcomm, Redmi Note 10 Pro ha una configurazione un pelo più recente e comprende speaker stereo e sensore IR. Ha anche una batteria più capiente, mentre Realme 8 Pro ha una ricarica più veloce.

Redmi Note 10 Pro Realme 8 Pro SoC Snapdragon 732G Snapdragon 720G 8 nm 8 nm CPU 2 x 2,3 GHz Kryo 470 Gold + 6 x 1,8 GHz Kryo 470 Silver 2 x 2,3 GHz Kryo 465 Gold + 6 x 1,8 GHz Kryo 465 Silver GPU Adreno 618 Adreno 618 RAM 6/8 GB (LPDDR4X) 6/8 GB (LPDDR4X) ROM 64/128 GB (UFS 2.2) 128 GB (UFS 2.1) MicroSD Sì Sì Batteria 5.020 mAh 4.500 mAh Ricarica 33W 50W Wireless – – 5G – – 4G+ 4G FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B32

TDD-LTE B38, B40, B41 FDD-LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28

TDD-LTE B38, B40, B41 Wi-Fi ac Dual Band ac Dual Band Bluetooth 5.1 5.0 GPS Doppia frequenza – – NFC Sì Sì Speaker stereo Sì – Mini-jack Sì Sì USB Type-C Sì Sì Infrarossi Sì –

Fotocamera

Il profilo fotografico è quello che rende Redmi Note 10 Pro e Realme 8 Pro molto simili, con praticamente gli stessi identici sensori. L'unica vera differenza l'abbiamo nel sensore macro, migliore per lo smartphone Redmi.

Redmi Note 10 Pro Realme 8 Pro Primario 108 MP, f/1.9, 1/1.52″, 0.7 µm 108 MP, f/1.9, 1/1.52″, 0.7 µm Grandangolo 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0″, 1.12 µm 8 MP, f/2.3, 119˚, 1/4.0″, 1.12 µm Teleobiettivo – – Macro 5 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 Profondità 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 Video 4K 30 fps, Slow-mo 960 fps 4K 30 fps, Slow-mo 960 fps Selfie 16 MP, f/2.45 16 MP, f/2.45

Prezzo

Insomma, Redmi Note 10 Pro ha qualche asso nella manica in più, ma anche un costo maggiorato per il mercato italiano.

Redmi Note 10 Pro Realme 8 Pro 6/64 GB 299,90€ – 6/128 GB 329,90€ 279€ 8/128 GB 349,90€ 299€

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu