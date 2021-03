Avere l'ultima versione di Android è sempre il cruccio principale di molti utenti, ma non sempre risulta salutare per il proprio device (e per la propria salute mentale). Se avete aggiornato il vostro X3 ad Android 11 (qui trovate tutti i dettagli sull'update) ed ora notate qualche problemino con le animazioni e vi sembra meno fluido rispetto a prima? Tranquilli: ecco come fare per risolvere il problema dei lag di POCO X3 NFC in pochi, semplici passaggi.

Come risolvere il problema dei lag su POCO X3 NFC (dopo l'aggiornamento ad Android 11)

Come anticipato in apertura, dopo l'aggiornamento ad Android 11 alcuni utenti si sono trovati alle prese con un fastidioso problema relativo alle animazioni di sistema, le quali risultano più lente e in alcuni casi vengono visualizzate a singhiozzo. Se siete in pensiero per il vostro smartphone niente paura perché la soluzione è molto più semplice di quello che sembra: ecco come fare per risolvere il problema dei lag delle animazioni su POCO X3 NFC dopo l'update ad Android 11.

Come risolvere il problema dei lag Riavvia lo smartphone Per prima cosa riavviate il vostro X3 NFC. Imposta il refresh rate a 60 Hz Recatevi in Impostazioni, Display, Frequenza di aggiornamento per selezionare i 60 Hz. Elimina i dati di “Batteria e prestazioni” Tramite Impostazioni, Applicazioni, Gestisci app entrate in “Batteria e prestazioni” e scegliete l'opzione per pulire i date dell'app, presente in basso a sinistra. Imposta il refresh rate a 120 Hz Ora tornate in Impostazioni, Display, Frequenza di aggiornamento per settare nuovamente i 120 Hz.

Dopo che avrete seguito i passaggi in alto e selezionato i 120 Hz, il vostro dispositivo sarà scattante come prima e non saranno più presenti i fastidiosi difetti post update.

Se volete saperne di più su POCO X3 NFC – magari siete ancora indecisi sull'acquisto! – qui trovate la nostra recensione del best buy. In alternativa, se puntate ad un'offerta golosa date un'occhiata in basso: la versione da 6/64 GB e quella da 6/128 GB sono in promo a 166€ e 179€ grazie al codice PIT10PERTE (non dimenticate di inserire il coupon!).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu