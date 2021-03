Quest'oggi gli utenti in cerca di un nuovo vacuum cleaner completo, potente ed efficiente avranno solo l'imbarazzo della scelta grazie ai due nuovi prodotti del brand cinese partner di Xiaomi. Roidmi NEX S e NEX VX sono due aspirapolvere senza filo che promettono la massima pulizia grazie ad accessori e funzionalità top: andiamo a scoprire tutti i dettagli dei due modelli, compreso il prezzo di vendita (già scontato!).

Roidmi NEX S e NEX VX: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi modelli

NEX S – Design e caratteristiche

Il nuovo aspirapolvere senza filo Roidmi NEX S si presenta come un'alternativa “economica” allo strapotere Dyson, come del resto tutto il pacchetto offerto dalla casa cinese. Il dispositivo è equipaggiato con un display LED per visualizzare funzioni e autonomia residua, mentre a muovere il tutto troviamo un motore brushless da 145 AW, con una potenza di aspirazione da 25.000 PA e 120.000 giri al minuto. La batteria da 2.500 mAh permette di avere fino a 60 minuti di autonomia mentre il contenitore è una soluzione da 0.4 L.

Oltre a fungere da aspirapolvere è presente anche una pratica spazzola mop (con un contenitore per l'acqua da 240 ml). Presente all'appello un cestino dedicato per pulire il mop senza la minima fatica. Inoltre NEX S è in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite Bluetooth ed è dotato di una pratica luce LED sulla spazzola, in modo da scorgere meglio la polvere.

NEX VX – Design e caratteristiche

Per quanto riguarda invece Roidmi NEX VX ci troviamo di fronte ad un soluzione ancora più potente, con un motore brushless da 150 AW, una potenza di aspirazione da 26.500 PA e 120.000 giri al minuto. Anche in questo caso abbiamo una batteria da 2.500 mAh ma con un'autonomia fino ad 80 minuti (in modalità ECO). Il contenitore ha una capienza da 0.55 L mentre per il resto delle caratteristiche non si fa mancare nulla rispetto al modello S: anche qui abbiamo la spazzola mop per lavare i pavimenti, il cestello per la pulizia della stessa e tutte le funzioni di cui sopra.

Codice sconto Roidmi NEX S e NEX VX: prezzo, disponibilità e offerte

