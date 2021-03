POCO X3 NFC si aggiorna ad Android 11 in Europa | Download

Dopo Mi 10T e Mi 10T Pro, anche i possessori di POCO X3 NFC in Europa possono dare il benvenuto all'aggiornamento ad Android 11. Xiaomi sta continuando la sua opera di aggiornamento all'ultima release di Android, nel mentre attendiamo la prossima MIUI 12.5. Un'ottima notizia per chi ha comprato uno smartphone dal buon rapporto qualità/prezzo e che adesso può vantare un software aggiornato all'ultima versione dell'OS di Google.

L'aggiornamento ad Android 11 arriva su POCO X3 NFC

La release in fase di rilascio che porta Android 11 su POCO X3 NFC è la MIUI V12.0.6.0.RJGEUXM, quindi si tratta a tutti gli effetti della versione europea della MIUI. E come tutti i major update del genere, anche in questo caso siamo dinnanzi ad una ROM Stable Beta: ciò significa che il firmware è sì quello definitivo, ma che gli sviluppatori l'hanno inviato ad una ristretta cerchia di utenti. Nel momento in cui non verranno segnalati bug degni di nota, a stessa ROM sarà mandata in roll-out a tutti gli utenti, solitamente ai Beta Tester del programma Mi Pilot. Se non l'avete ancora ricevuta, quindi, significa che dovrete attendere ancora qualche giorno. Ma se non voleste attendere ulteriormente, potete aggiornare manualmente dal link a fine articolo.

Non sapete ancora quali sono le novità software portate da Android 11? Allora vi invito a recuperarle nel dettaglio nel nostro articolo dedicato: dentro trovate anche la lista dei modelli già aggiornati o che si aggiorneranno.

Scarica Android 11 per POCO X3 NFC

