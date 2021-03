Giorno importante, l'11 marzo 2021, per OPPO che porta sul mercato la nuova line up flagship Find X3, che interesserà particolarmente l'utenza Global. Ma oltre a questi smartphone, si vocifera ancora del pieghevole che OPPO vorrebbe lanciare, ben distante dall'estensibile X 2021, ma più vicino a quello che sarà il diretto rivale Huawei Mate X2, ad oggi probabilmente il migliore della categoria.

OPPO: ecco quando dovrebbe arrivare il pieghevole

Stando a quanto raccolto dai media cinesi, la soluzione pieghevole della “Green Factory” dovrebbe arrivare in un periodo non lontano, in maniera più concreta si parla del Q2 2021, c'è chi dice si parli di aprile 2021, mentre altri parlando di un approccio a giugno 2021. Insomma, fatto sta che il primo pieghevole del brand per il mercato consumer è qualcosa di concreto e spinge per arrivare sul mercato.

Stando a quanto raccontano su Weibo, questo modello non si limiterà ad entrare nella categoria, ma si andrà subito a scontrare con il prodotto di punta della stessa e cioè Mate X2, che nei consensi degli utenti in Cina è sicuramente avanti a Samsung. E proprio Samsung potrebbe essere protagonista in quanto a fornitura per il pannello OLED pieghevole per OPPO, così come annunciato qualche tempo fa.

Anche sulla forma però, ci potrebbero essere pareri “discordanti”. Sebbene si parli di qualcosa di vicino al flagship Huawei, la notizia che spinge di più è quella di uno smartphone clamshell, stile Z Flip e Razr, con un pannello esteso fino a 7.7″ ed un second display esterno tra 1.5 e 2″. Questa scelta, è presto detto, sarebbe motivata dallo smodato amore dell'Estremo Oriente per i cellulari a conchiglia.

Supposizioni? Forse. Realtà? Non così lontana. Di certo, se OPPO riesce a garantire una qualità importante a questo pieghevole, avremo un altro prodotto di punta da guardare con attenzione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu