Sebbene sia un progetto non totalmente assimilato dal pubblico occidentale, Huawei con gli HMS sta pian piano trovando consensi tra gli utenti. E su tutti Huawei Petal Search, motore di ricerca, è l'applicativo più utilizzato da milioni di utenti Global.

Huawei Petal Search: 18 milioni di utenti mensili Global, obiettivo 60 milioni

I dati raccolti da Huawei Europe riportano come ci siano ben 18 milioni di utenti che utilizzano Petal Search mensilmente al di fuori della Cina e 4 milioni di questi si trovano in Europa. E pensare che meno di un anno fa questo motore di ricerca nemmeno esisteva. Ma non intendono fermarsi qui le mire di espansione del colosso cinese e della sua applicazione. Infatti, si punta ad arrivare a 60 milioni di utenti Global entro la fine del 2021, spingendo magari gli HMS con HarmonyOS.

Ricordiamo che Huawei Petal Search, tra le sue funzioni, permette di cercare persone o cose anche solo attraverso un'immagine, similmente a Google Lens o Immagini, ma tutto integrato. E come ribadisce Jaime Gonzalo, VP Consumer Mobile Services per Huawei Europa, il motore di ricerca è sotto continuo controllo di sicurezza, essendo tra l'altro certificato dall'UE, così da tenere i dati degli utenti protetti e al sicuro.

E voi, utilizzate Petal Search, siete contenti delle sue funzionalità? Fatecelo sapere nei commenti!

