Xiaomi Mi 10T Lite si aggiorna ad Android 11 | Download

Il periodo festivo del Capodanno Cinese è ufficialmente ultimato e quindi ripartono gli aggiornamento MIUI, come dimostra l'arrivo di Android 11 su Xiaomi Mi 10T Lite. Saranno contenti i suoi possessori, potendo così iniziare a saggiare le novità che Google e Xiaomi hanno introdotto con il nuovo major update. Un aggiornamento che segue a quanto visto in precedenza prima con la serie Mi 10 e poi con quella Mi 10T. Ad oggi, quindi, Mi 10T Lite è uno dei pochi mid-range a poter vantare l'ultima versione di Android, almeno in casa Xiaomi.

L'aggiornamento ad Android 11 parte per i possessori di Xiaomi Mi 10T Lite

L'aggiornamento in fase di rilascio per Xiaomi Mi 10T Lite riguarda la versione Global Stabile, con il roll-out della MIUI V12.0.2.0.RJSMIXM. Oltre a tutte le novità che comporta l'approdo di Android 11, fra le novità vediamo segnalate anche le patch di sicurezza di gennaio. Supponiamo che già nei prossimi giorni sarà rilasciato l'aggiornamento per l'Europa: quando partirà, non mancheremo di aggiornare questo articolo per farvelo sapere.

Se non avete ancora dato uno sguardo alle novità di Android 11, allora le trovate tutte nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla lista dei modelli che si aggiorneranno (o già aggiornati).

Scarica Android 11 per Xiaomi Mi 10T Lite

Ricordiamo quali sono i punti di forza di Xiaomi Mi 10T Lite, a partire dal suo display LCD da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz. Sotto al cofano c'è uno Snapdragon 750G con modem 5G, batteria da 4.820 mAh ricaricabile a 33W e tagli da 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Non manca una quad camera da 64+8+2+2 MP, così come una selfie camera da 16 MP.

