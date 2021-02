Con smartphone sempre più veloci in fatto di ricarica, avere un caricatore adatto è ormai fondamentale. Ci sono soluzioni che fanno davvero al caso di chi è spesso fuori casa, come il piccolissimo caricabatterie GaN da 33W di ZMI (ZIMI), brand partner di Xiaomi, ad un prezzo veramente minuscolo.

ZMI (ZIMI): il piccolissimo caricabatterie GaN da 33W ha un design ispirato

Se guardiamo bene il design e la struttura del caricatore è molto simile a quella vista con Xiaomi, ma che assume originalità grazie al colore e la finiture opache e lucide che lo rendono molto gradevole. Ma oltre allo stile c'è di più, dato che la potenza massima da 33W permette di ricaricare vecchi e nuovi top gamma in tutta tranquillità.

Infatti, il caricabatterie ZMI è dotato di supporto PD (Power Delivery), quindi non avrete problemi anche con dispositivi come notebook o console come Nintendo Switch. Anche perché l'amperaggio massimo è 3A ed il voltaggio arriva fino a 12V. Un validissimo alleato per quello che costa. Ricordiamo che il cavo da utilizzare è Type-C/Type-C.

Ma quanto costa quindi? Così come il GaN di Xiaomi, anche il caricabatterie ZMI (ZIMI) ha un costo di appena 10€ al cambio (79 yuan), che per una tecnologia del genere sono davvero pochi. In Cina arriverà sul mercato l'8 marzo 2021, quindi ci aspettiamo arrivi su AliExpress verso aprile.

