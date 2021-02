Redmi K40 e K40 Pro: tutti i segreti in questo video teardown

Ora che l'evento di febbraio dedicato ai nuovi modelli della serie K si è concluso si guarda al mese di marzo e all'arrivo di Redmi Note 10. Tuttavia se siete curiosi di saperne di più su Redmi K40 e K40 Pro – che potrebbero arrivare anche alle nostre latitudini, ma con un piccolo cambiamento… – non perdete questo video teardown che ne svela i segreti più “nascosti”.

Redmi K40 e K40 Pro smontati: ecco come sono i fatti i due top

Entrambi gli smartphone vengono smontati e le loro parti interne ci vengono illustrate in modo abbastanza chiaro dal video teardown che vedete in alto. Non sono passati che una manciata di giorni dall'evento di lancio di Redmi K40 e K40 Pro, ma già sono finiti sul tavolo per essere esaminati nel dettaglio: il video è in cinese (per ovvi motivi) ma mai come in questo caso le immagini parlano più di mille parole.

Per gli ultimi arrivati, ricordiamo che i due smartphone hanno debuttato in patria con un look simile a quello del cugino Mi 11 ma con una differenza sostanziale tra il modello base e quello Pro: quest'ultimo è mosso dal chipset high-end Snapdragon 888 mentre il fratello minore arriva con lo Snap 870. Altra differenza fondamentale riguarda il sensore principale della fotocamera, rispettivamente da 64 MP e 48 MP.

Volte sapere tutto ma proprio tutto sui nuovi modelli della gamma K40? Allora qui trovate il nostro confronto con tutte le differenze, mentre in basso un video che spiega tutte le novità presentate dalla casa cinese durante l'evento di febbraio.

