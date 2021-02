Il 2020, in fatto di tecnologia, ha visto un importante produttore dalla Cina affacciarsi definitivamente in Europa e soprattutto nel nostro paese. Infatti, vivo ha debuttato a metà ottobre in Italia con 4 modelli, di varie fasce, che hanno avuto un riscontro interessante soprattutto lato aggiornamenti. Ma adesso il dubbio che si insidia tra gli utenti è: come sarà il 2021 di vivo in Italia lato smartphone? Cosa ci riserveranno i nuovi modelli? Proviamo a ragionarci.

vivo: smartphone Italia nel 2021 con chipset Snapdragon o MediaTek?

Non avendo al momento alcuna indicazione in merito alle mosse di vivo nel Belpaese per l'anno entrante, possiamo solo ipotizzare cosa potrebbe arrivare in quanto a modelli. Quello che sperano gli utenti, ovviamente, è che arrivi un vero e proprio top gamma anche nel chipset, magari una riproposizione europea dell'X60 Pro+, dato che è il modello del lotto mosso dallo Snapdragon 888.

Se così non dovesse essere, si potrebbe iniziare a ragionare verso medio-top gamma che tanto potrebbero confermare una soluzione Qualcomm, come da tradizione del brand che proprio in Italia ha portato tutti i modelli equipaggiati con Snapdragon, ma potrebbero anche debuttare con MediaTek, specie con i modelli Dimensity 5G. La qualità di queste CPU si è fatta sentire durante tutto l'arco del 2020 e ha sicuramente sorpreso gli utenti, soprattutto con modelli tipo vivo S7e 5G e l'ultimo arrivato S7t dotati del 720 e dell'820.

Solo supposizioni, certo, ma che potrebbero aprire già il dibattito tra gli appassionati che potrebbero storcere, come da tradizione, il naso all'idea di uno smartphone MediaTek, dato che spesso Snapdragon è sinonimo di garanzia. Ora, la risposta potrebbero darla i due medio gamma 5G che dovrebbero arrivare in Italia. Anche perché, a dispetto della scheda tecnica, un abbassamento di prezzo potrebbe convincere gli utenti a rivalutare l'idea di un telefono non Qualcomm.

