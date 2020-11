Da qualche settimana, ormai, era atteso il nuovo vivo S7e 5G, il device medio di gamma del brand con SoC Dimensity 720 5G. Ora è finalmente stato presentato in via ufficiale, rivelando tutte le sue caratteristiche tecniche e mostrando finalmente il suo design definitivo.

vivo S7e 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e Specifiche

Dando un'occhiata a questo nuovo prodotto, vediamo come sotto il profilo del design presenti linee piuttosto pulite. Dalle immagini mostrate in rete, dunque, tale dispositivo sarà disponibile in tre differenti colorazioni: Mirror Black, Phantom Blue e Silver Moon. Oltre questo, poi, sulla parte frontale mostra un display OLED da 6,44″ con risoluzione FHD+ e notch a goccia che racchiude una selfie camera da 32MP.

Sotto la scocca trova spazio un SoC MediTek Dimensity 720 5G, dunque una configurazione di fascia media accompagnata da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non manca, poi, un comparto fotografico all'avanguardia, costituito da un modulo posteriore con sensore principale da 64MP, unito ad un obiettivo grandangolare da 8MP e ad un ulteriore sensore più piccolo da 2MP, sfruttato per il calcolo della profondità di campo. A bordo, inoltre, avremo una batteria da 4.100 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33W. Non mancano, poi, un ingresso USB Type-C ed il jack audio da 3,5 mm. Presente Android 10 con FunTouchOS 10.5.

vivo S7e 5G – Prezzo e disponibilità

Dopo essere stato lanciato il 4 novembre 2020, vivo S7e ha ora una disponibilità sul mercato in Cina, dato che andrà in vendita dal prossimo 20 novembre 2020 ad un prezzo di circa 308 €, cambio di 2398 yuan, un costo un po' alto per la fascia di prezzo ma conoscendo la qualità di vivo potrebbe essere giustificato nel tempo. Chissà che non arrivi anche in Occidente.

