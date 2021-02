I manubri multifunzione di Xiaomi non vi faranno sentire la mancanza della palestra

La sfilza di novità targate Xiaomi YouPin continua, dopo la lettiera smart e il porta coltelli che asciuga e sterilizza, con i nuovi nuovi manubri multifunzione, la soluzione perfetta per un allenamento completo. Il dispositivo arriva con il marchio Li-Ning, azienda specializzata proprio in attrezzi per il fitness ed benessere.

Xiaomi YouPin presenta i nuovi manubri multifunzione per addominali, braccia e gambe

Li-Ning Roll Fitness, lanciato tramite Xiaomi YouPin, offre un tipo di allenamento completo – che abbraccia addominali, gambe e braccia – ma riduce l'ingombro al minimo. Il dispositivo si compone di due manubri, collegati ad un modulo tramite elastici: si tratta di una soluzione multifunzione, ideale per eseguire vari tipi di esercizi. La parola d'ordine è semplicità: ancora una volta la piattaforma di crowdfunding della casa cinese offre un prodotto pratico e comodo da utilizzare.

1 di 2

Il prezzo del nuovo accessorio dedicato al fitness targato Li-Ning e lanciato tramite Xiaomi YouPin è di 22€: il dispositivo è già acquistabile su AliExpress nelle colorazioni Green e Red, tramite questo link.

