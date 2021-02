La freschezza di un brand giovane, che sebbene abbia già un'impronta, ha tanto da dimostrare. Questo è l'attuale destino di Honor, che da indipendente è un marchio dall'enorme potenziale, che vuole sfruttare questo potenziale per sfidare i concorrenti per le vendite settore smartphone, anche quelli davvero in alto, non sentendosi affatto indietro.

Honor: George Zhao punta a superare Huawei e Apple nelle vendite smartphone

A parlare dell'ambizioso progetto di Honor è proprio il suo “capo”, cioè George Zhao, che il brand ha una missione molto interessante, cioè quella di competere in modo equo con i suoi ex “proprietari” (Huawei) e addirittura con Apple, fornendo smartphone di grande qualità.

Queste le parole del massimo dirigente di Honor: “Non essendo più limitati dalle sanzioni USA inflitte a Huawei, la nostra missione è ora quella di produrre smartphone top gamma in grado di entrare in competizione proprio con Huawei e Apple in Cina. Non importa chi siano in concorrenti, abbiamo la certezza di poterli superare“.

Insomma, parole molto forti quelle di Zhao, che però sa bene di avere dalla sua la fornitura e gli investimenti giusti per diventare quanto meno competitivo. Poi, sulla questione di superare determinati brand, c'è tanto da dire e bisognerebbe sempre vedere quali prodotti saranno messi in commercio per potersela giocare. Il V40 è un prodotto di tutto rispetto, ma è probabile serva qualcosa di più.

