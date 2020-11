Entrato nel nostro mercato dalla porta principale, dimostrandosi in ogni sua fascia di prezzo un brand convincente, vivo pare voler tornare presto nel nostro mercato con nuovi dispositivi. Stavolta, potrebbe farlo con ben due smartphone 5G in Italia con un prezzo inferiore di 400 €, ma di quale vivo si tratterà?

vivo: due smartphone 5G sotto i 400 € presto in Italia, che siano S7 e S7e?

Sebbene non vi fossero attualmente voci di un approdo in questo periodo di smartphone di vivo in Italia, a dare l'assist per due modelli 5G è stata la Marketing Director italiana, Cevina Dong, che su LinkedIn ha commentato in merito alla notizia che gli smartphone low end 5G sarebbero stati di massa dal 2022, anticipando quindi gli eventuali programmi futuri del brand.

Dopo questa interessante notizia, le speculazioni in merito a quale smartphone 5G vivo porterà in Italia sono iniziate e i candidati papabili sono S7 e S7e, escludendo un modello della serie V20. Certo è, che sarebbe una seria svolta da parte di un brand che avrebbe quindi un'offerta decisamente completa per ogni fascia di prezzo, andando verso l'integrazione sempre più ampia in un mercato importante come quello italiano.

Ovviamente, aggiorneremo l'articolo non appena sapremo di più, anche se c'è da aspettare visto che siamo a fine 2020 (che di solito non gode di enormi sussulti nel campo smartphone).

