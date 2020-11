Dall'ultimo biennio, stiamo pian piano entrando in una consapevolezza sempre maggiore verso gli smartphone 5G. Ma quando li vedremo come la normalità? Secondo le stime, avremo smartphone 5G low cost (quindi per tutti) di brand come Xiaomi, vivo, OPPO e altri in larga parte solo dal 2022.

Gli smartphone 5G low cost avranno un impatto molto importante sulla fascia alta di Xiaomi, vivo, OPPO e altri brand

A parlare di questa possibilità su larga scala di smartphone 5G low cost è stato l'ente di ricerca Abi Research, che ha spiegato come almeno 3 device su 5 (quindi il 60%) sarà di fascia bassa solo dal 2022. Questa è sicuramente è una visione che riprende oculatamente quello che è il percorso che intendono fare proprio brand come Xiaomi, vivo e OPPO che puntano a creare un mercato sempre più integrato di smartphone 5G.

Questi dispositivi 5G inoltre, saranno il motore principale del settore da dopo il 2021, il perché ce lo spiega il Direttore del settore smartphone di Abi, David McQueen: “Molte aziende leader si spingeranno più a fondo di questo segmento di mercato, democratizzando rapidamente l’esperienza 5G e stabilendo un ecosistema più ampio”, spiegano i ricercatori. A loro avviso, “i prezzi più bassi dipenderanno dalla disponibilità di componenti meno costose, a cominciare da chip più economici prodotti da Qualcomm, MediaTek e Unisoc“.

Insomma, avremo smartphone top gamma Xiaomi, vivo, OPPO, OnePlus, Huawei 5G non più irraggiungibili, ma decisamente più accessibili e soprattutto preferibili ad una moltitudine di low cost che andranno facilmente a saturare il mercato tra meno di due anni.

