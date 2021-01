Nuovo appuntamento con uno nuovo smartphone medio gamma di vivo. Infatti, il produttore cinese ha lanciato il secondo dispositivo al mondo con Dimensity 820 dopo Redmi 10X, vivo S7t, con specifiche e prezzo decisamente più alte.

vivo S7t: tutto su scheda tecnica e prezzo del nuovo mid-range con Dimensity 820

Design e scheda tecnica

Il vivo S7t, quanto a design, si presenta con una struttura simile a quella di tutta la famiglia S7, ma si denota già un cambio di passo per quanto riguarda la scocca che ha quel senso di diverso rispetto agli altri. Poi, è nelle specifiche che cambia tutto: il chipset Dimensity 820 a 7nm e fino a 2.6 GHz, fino ad oggi esclusiva dell'edizione speciale Redmi 10X, muove questo S7t e comprende anche la GPU Mali-G57 MC5, oltre al supporto 5G SA/NSA.

Per la memoria, è presente un taglio da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre per il display è presente un pannello AMOLED Full HD+ da 6.44″ (2400 x 1080 pixel), oltre ad uno spessore di soli 7.39 mm, che lo rende uno degli smartphone 5G più sottili sul mercato, ma anche più leggero pesando solo 170 grammi.

Lato fotocamera, riprende quello del fratello maggiore S7, dato che è dotato di un sensore principale da 64 MP, uno grandangolare da 8 MP ed uno monocromatico da 2 MP per il contrasto. Per la selfie camera, torna la doppia soluzione da 44 + 8 MP grandangolare. Per la batteria, è presente un modulo da 4000 mAh con carica a 33 W.

vivo S7t – Prezzo e disponibilità

A differenza del “rivale” Redmi 10X, il prezzo dell'S7t è attualmente duplicato, considerando che in Cina il primo si trova a circa 1399 yuan, circa 179€, dato che ci vuole una cifra pari a 333€ (2598 yuan) per acquistarlo. Attualmente, non si conosce una qualsivoglia distribuzione occidentale o Global.

