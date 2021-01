Quando si tratta di telefoni Android, come sappiamo, il mercato è molto diversificato sia in tecnologie, sia per la gestione del software. Ma ci sono brand che fanno del supporto e degli aggiornamenti una priorità e vivo, arrivata in Europa e in Italia con 4 modelli, ha già completato tutta la distribuzione di Android 11 sui propri smartphone in pochi mesi.

vivo: Android 11 già disponibile su tutti i modelli in Europa (e in Italia), ecco la roadmap degli aggiornamenti

Partiamo con l'aggiornamento all'ultima versione del sistema operativo di Google è stato ovviamente il fratello maggiore della line up vivo in Italia, cioè X51 5G, che ha ricevuto Android 11 dal 3 dicembre 2020. A seguire, l'aggiornamento è arrivato sul mid-range della gamma Y70, che ha iniziato il roll out dal 15 dicembre 2020.

A chiudere il 2020, letteralmente, è stato poi vivo Y20s che ha ricevuto Android 11 il 31 dicembre. Con il nuovo anno infine, si accoda anche l'aggiornamento per Y11s, che il 5 gennaio 2021 ha completato in tempi record tutta la distribuzione dell'ultimo software di Big G. Tutto ciò non fa altro che confermare che le promesse di un brand ambizioso e che lavora bene sono state mantenute.

Questo fa ben sperare anche per il prossimo futuro, dove vivo proverà a riconfermarsi con i modelli presentati nel 2021, nella speranza di vedere una versione europea (e italiana) anche degli ultimi flagship X60, magari proprio X60 Pro+ in arrivo in patria.

