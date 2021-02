Con tutta la trepidazione che ci avvicina alla presentazione dei Redmi K40, l'attenzione verso altri smartphone potrebbe essere minore. Eppure, in sordina, cominciano a comparire i primi dettagli per il prossimo top gamma di POCO, probabilmente F3, che potrebbe somigliare proprio ai sopracitati modelli in scheda tecnica e design.

POCO F3: tutto quello che sappiamo sulla scheda tecnica dalle prime notizie

Design e display

New deviced certified on IMDA (Singapore) POCO M2012K11AG – codename alioth

Snapdragon 870

48 MP

163.7×76.4×7.8

6.67 inch

4420mAh

Android 11 android

5G Dual SIM Previously was certified in TENAA as Redmihttps://t.co/aLRH2YLzqv pic.twitter.com/TBAWLv8ZVE — ⭐ Deiki (@Deiki_kun) February 25, 2021

Sebbene sia prematuro definire effettivamente come sarà il design di quello che ad oggi chiamiamo POCO F3, dalle prime indiscrezioni abbiano notizia che sarà un nuovo gemello della serie Redmi K, dato che dovrebbe somigliare proprio al K40.

Questo deriverebbe dal fatto che lo smartphone con nome in codice M2012K11AG, certificato dal TENAA come Redmi, sarebbe in realtà rivolto ad un POCO con display da 6.67″ e con misure da 163.7 x 76.4 x 7.8 mm che è stato certificato fuori dalla Cina.

Hardware e software

Così come il display ed il design, anche l'hardware non dovrebbe differire troppo da Redmi K40 a POCO F3. Questo perché anche il modello M2012K11AG sarebbe dotato di Snapdragon 870, proprio come il sopracitato ed anche la batteria dovrebbe essere la stessa da 4420 mAh. Presente inoltre il modulo Dual SIM 5G.

Il sistema operativo dovrebbe essere Android 11, con tutti i POCO Launcher del caso basati su MIUI.

Fotocamera

Qui potremmo avere un vero cambio di passo tra il modello Redmi e quello POCO, perché stando alla nuova certificazione, F3 sarebbe dotato di un sensore principale da 48 MP invece che di quello da 64 MP che il K40 monta. Insomma, una revisione al ribasso ma che potrebbe essere indicativo per un prezzo inferiore.

POCO F3 – Prezzo e uscita

Troppo presto per parlare di un eventuale prezzo di questo POCO F3, ma possiamo ipotizzare che, visto un sensore fotocamera meno “prestante”, potrebbe costare meno di quello che costerà Redmi K40. Per il periodo di uscita abbiamo ancora meno notizie, ma è facile ipotizzare che questo prodotto non sia pensato per la Cina, mentre è facile che arrivi in Europa, potenzialmente poco prima dell'estate.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu