MIUI 12.5 Beta e Xiaomi.eu vanno in pausa: ecco quando tornano

Per il suo rilascio stabile ci vorrà ancora qualche mese, ma intanto la MIUI 12.5 Beta è disponibile da settimane, per tutti i più curiosi e smanettoni. Fra tutti i produttori Android, Xiaomi è sicuramente il più generoso quando si parla di permettere ai propri utenti di testare i nuovi major update. C'è da dire che, rispetto a qualche anno fa, non è più disponibile la MIUI Global Beta, anche se si vocifera che possa tornare. Mentre speriamo che ciò accada con Xiaomi Mi 11, Xiaomi annuncia ufficialmente che il programma di beta testing va in standby.

Aggiornamento 06/02: dopo Xiaomi, anche i ragazzi della Xiaomi.eu annunciano un periodo di pausa per le proprie release. Ve ne parliamo a fine articolo.

Xiaomi annuncia una pausa per il programma di Beta Testing della MIUI 12.5

La decisione di Xiaomi di mettere in pausa la MIUI 12.5 Beta è apparentemente amara ma prevedibile. Forse non lo sapete, ma il Capodanno Cinese si tiene in un periodo diverso rispetto a quello tipicamente occidentale e ha una durata ben differente. Dovendo coincidere con la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno, il capodanno si terrà il 12 febbraio e darà inizio al nuovo anno del Bue.

Detto questo, la MIUI 12.5 Beta continuerà come al solito dall'1 al 5 febbraio, mentre dall'8 al 19 febbraio andrà in pausa. La nuova wave per il Beta Testing riprenderà dal 22 febbraio e da quel momento ci accompagnerà fino al rilascio stabile durante la primavera.

Vi ricordiamo che potete provare tutte le novità della MIUI 12.5 Beta: qua trovate guida all'installazione e link al download. Oltre alla release ufficiale, c'è anche la Xiaomi.eu per chi volesse una ROM più squisitamente occidentale.

Pausa anche per Xiaomi.eu | Aggiornamento 06/02

Contestualmente alla MIUI 12.5 Beta di Xiaomi, anche i ragazzi del team Xiaomi.eu hanno annunciato che le loro ROM sono rimandate a fine mese. Dopo la pubblicazione dell'ultima 21.2.3/4, l'inizio del Capodanno Cinese significa che il prossimo rilascio avverrà a partire dal 25/26 febbraio, quindi qualche giorno dopo la ripartenza delle Beta ufficiali in Cina.

