Niente tiene in hype i fan Xiaomi più del rilascio dell'aggiornamento alla MIUI 12.5. Come già visto alla presentazione, l'ultimo aggiornamento porta con sé molte novità per i possessori di smartphone Xiaomi e Redmi, ma per il momento è diffusa unicamente in fase Beta per gli utenti cinesi. Per noi utenti Global, però, viene in soccorso il sempre attivo team di Xiaomi.EU, che ha reso disponibile le build dell'ultimo major update per diversi smartphone. Andiamo a vedere nel dettaglio di quali si tratta.

Aggiornamento 02/10: rilasciata l'ultima versione basata sulla Beta 20.12.28/29.

MIUI 12.5: il team Xiaomi.eu la rende più occidentale con le sue Custom ROM

Presentata assieme a Xiaomi Mi 11, ci vorranno ancora mesi prima che la MIUI 12.5 venga rilasciata in forma stabile. Per il momento, l'unico modo per testarla è affidarsi al programma MIUI 12.5 Beta, un'iniziativa circoscritta al solo territorio asiatico. Proprio per questo il team Xiaomi.eu ha deciso di prendere queste ROM asiatiche e renderle “occidentali”. Oltre a ripulirle da app e bloatware inutili, vengono aggiunte le lingue (italiano compreso) e i servizi Google.

MIUI 12.5 20.12.29

MIUI 12.5 20.12.28

Changelog Sistema Aggiornamento alla MIUI 12.5 Aggiornamento ad Android 11 (Mi 9, Mi SE, Mi 9T Pro, Mi 10T/ Pro) Nuovi Super Wallpaper: Geometry e Mount Siguniang Nature Mix è un nuovo entusiasmante modo per creare il tuo sistema sonoro di notifiche Centinaia di suoni di sistema che rappresentano animali da tutto il mondo Migliorata stabilità e velocità di sistema Aggiornate patch di sicurezza a gennaio 2021 (Redmi Note 7) Aggiornate patch di sicurezza a dicembre 2020 (maggior parte dei modelli) Ripristinato la dimensione M dei f ont Fix del copia/incolla degli appunti nelle app di sistema Note Nuovi strumenti per disegnare e scarabocchiare Clicca e tieni premuto su un disegno per regolare il tratto automaticamente Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi I layout dinamici portano la tipografia in Notes a un nuovo livello MIUI+ Screen Combo ridisegnato in MIUI+ Puoi combinare telefono e computer in un'unica stazione di lavoro (eseguire app, aprire notifiche, apportare modifiche ai documenti, trasferire file ecc.). Questa funzione è supportata da dispositivi selezionati: Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 9 Pro 5G, Mi 9, Redmi K30s Ultra / Mi 10T / Mi 10T Pro, Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro, Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro Sicurezza Ora puoi vedere quali app accedono agli appunti e controllare l'accesso L'utilizzo della posizione approssimativa aggiunge punti alla protezione della privacy Launcher Nuovo design per le cartelle delle app Mail La barra delle azioni non veniva visualizzata durante la selezione di una conversazione È stata rimossa l'impostazione cinese inutile dalle impostazioni dell'account Galleria Nuovo layout di fotoritocco Nuovi filtri fotografici, ad es. In pieno inverno, ne Aggiunta la funzione di filtro del cielo casuale Aggiunte impostazioni avanzate per il fotoritocco, ad es. esposizione, temperatura colore, tonalità Funzione foto ID, funzione foto artistica Filtri fotografici riclassificati Si blocca in determinati scenari (ad esempio durante il tentativo di creare clip) (Fix) Temi Funzionalità di personalizzazione per sfondi di sistema, animazioni e suoni Orologio Nuova animazione a clessidra per Timer (dispositivi Snapdragon 888/865) Xiaomi Cloud Il gestore delle password consente di memorizzare le password nel cloud



MIUI 12 20.12.10/9

MIUI 12 20.9.4

MIUI 12 20.7.2

MIUI 12 20.6.18

Redmi Note 5 Pro



Guida all'installazione

Il primo passo per l'installazione della MIUI 12 Beta di Xiaomi.eu è lo sblocco del bootloader. Dopodiché dovrete effettuare l'installazione della custom recovery TWRP e l'ottenimento dei permessi di root. Cercate la guida dedicata al vostro modello, sul nostro portale ne potete trovare svariate.

A questo punto scaricate il file ZIP della MIUI 12 Beta che vi interessa e copiatelo nello storage dello smartphone. Dalla voce “Updater” dalle Impostazioni cliccate sui 3 pallini in alto e selezionate “Reboot to Recovery“. Una volta entrati nella modalità TWRP selezionate “Install/Select zip“, installate, riavviate e siete pronti.

