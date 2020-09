Xiaomi, è ufficiale: le MIUI Global Beta stanno per tornare!

Nel mentre quello China Beta va in pausa, arrivano importanti novità per il programma MIUI Global Beta da parte di Xiaomi. Per lo scorno di molti, nell'estate del 2019 ne venne annunciata la chiusura, provocando lo scorno di tutti gli utenti più smanettoni. Da più di un anno, quindi, gli utenti occidentali devono necessariamente fare affidamento alle ROM Stabili. In alternativa, l'unica via da percorrere è affidarsi alle ROM cinesi, ma con tutte le limitazioni del caso. Fortunatamente questo sta per cambiare, con un ritorno sui propri passi da parte del produttore.

Gli sviluppatori confermano: il programma MIUI Global Beta ritornerà disponibile

Il motivo per cui venne interrotto il programma MIUI Global Beta era una sorta di “abuso” da parte di coloro che le installavano ma con intenzioni diverse da quelle previste. Chi utilizza una ROM Beta lo dovrebbe fare per aiutare l'azienda nel suo sviluppo. Al contrario, spesso e volentieri chi installa le MIUI Beta lo fa solamente per avere in anteprima le ultime novità. Senza contare che, rendendole disponibili per chiunque, si rischia di dare in mano ad utenti non troppo consapevoli ROM instabili e con bug più o meno rilevanti.

All'interno dell'ultimo Confession Time del team MIUI, però, si è accesa una luce di speranza per coloro che vorrebbero riavere le MIUI Global Beta. Una scritta parla chiaro: “Il progetto MIUI Global Developer ROM potrebbe tornare!“.

“- Quando riprenderà il progetto MIUI Global Developer ROM?

– Questa è probabilmente la domanda che ci viene più posta. Gli ingegneri MIUI stanno attualmente discutendo internamente e sperano di riprenderlo presto, così che le nuove funzionalità possano essere testate dai MIUIers. Ma il numero di tester potrebbe essere limitato. Questo è qualcosa che potete aspettarvi! Siete pronti per la ripresa del progetto Developer ROM?“

In poche parole, il programma di testing delle MIUI Global Beta dovrebbe tornare, ma soltanto a numero limitato, in modo tale che soltanto gli utenti veramente interessati prendano parte. A questo punto non vediamo l'ora che ciò accada!

