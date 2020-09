In sempre più situazioni domestiche la necessità di fornirsi di sistemi di videosorveglianza privata è diventata prioritaria ed avere un buon novero di prodotti è sicuramente importante. Per questo Reolink è tra le aziende più attente in questo settore e le telecamere RLC-510A, RLC-810A ed i sistemi RLK8-810B4-A/RLK8-510B4-A sono tra le migliori soluzioni sul mercato, anche sul piano del prezzo.

Reolink: ecco tutte le caratteristiche delle telecamere RLC-510A, RLC-810A e dei sistemi RLK8-810B4-A/RLK8-510B4-A

Telecamera Reolink RLC-510A

Partendo dalla più piccola telecamera del lotto, la Reolink RLC-510A, abbiamo un prodotto PoE con sensore da 5 MP Super HD dotato di rilevamento di persone e veicoli, registrazione audio, certificazione IP66 e visione notturna fino a 30 metri. Inoltre, è presente la ripresa time-lapse e Google Assistant.

Telecamera Reolink RLC-810A

Passiamo poi ad un prodotto di livello superiore con il Reolink RLC-810A. Rispetto al prodotto precedente, questa telecamera PoE riprende in 4K Ultra HD e mantiene le funzioni smart precedente del modello base ma migliorate, compreso Google Assistant. Il tutto monitorabile ovviamente dalla completa app proprietaria.

Sistema Telecamere Reolink RLK8-810B4-A

Dopo le telecamere singole, viriamo ora su un efficiente sistema di videosorveglianza RLK8-810B4-A con tanto di NVR con Hard Disk da 2 TB per una ripresa in totale sicurezza 24/7 ed in 4K Ultra HD, essendo composto da 4 telecamere 810A.

Sistema Telecamere Reolink RLK8-510B4-A

Se abbiamo propositi meno esigenti ma comunque efficienti, la soluzione Reolink RLK8-510B4-A è l'ideale per abitazioni più piccole o postazioni di lavoro di media grandezza. In ogni caso, l'NVR è in grado di gestire fino ad 8 canali di videosorveglianza.

Reolink – Prezzo e disponibilità

Le soluzioni di videosorveglianza Reolink sono disponibili sul sito ufficiale a questo prezzo: 77.99 € per la RLC-510A, 114.99 € per RLC-810A che saranno disponibili a breve, mentre i sistemi completi di 4 telecamere sono già disponibili al prezzo di 719.99 € per la soluzione RLK8-810B4-A e 549.99 € per la versione RLK8-510B4-A.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu