Instagram down: disservizi per il social | 25 settembre

A quanto pare oggi ai social non va di andare, come dimostra l'attuale caso di down di Instagram. Poche ore fa era accaduto lo stesso all'app di messaggistica Telegram, che ora pare essere tornata a funzionare normalmente. Adesso la piattaforma satellite di Facebook funziona in maniera anomala, non restituendo un feed dei contenuti aggiornato alle ultime ore.

LEGGI ANCHE:

Facebook, inizia la fusione di Instagram e Messenger

Instagram down: la piattaforma di Zuckerberg non funziona per molti

Secondo le testimonianze raccolte, il down di Instagram comporta un funzionamento modo anomalo, aprendosi e comportandosi in maniera apparentemente normale. In realtà, provando ad aggiornare il feed, si nota come i contenuti mostrati siano quelli di ore fa. Chi vede solo foto e video di 2 ore fa, chi 3, chi 4 e così via. Consultando la mappa delle segnalazioni di DownDetector, la maggior parte di queste arrivano da Nord Europa e USA. Ma alcune segnalazioni arrivano anche da Sud America, Medio Oriente, Asia ed Australia, perciò si tratta di un disservizio generale e non confinato ad alcune zone geografiche. Vedremo se nel corso delle prossime ore Instagram tornerà a funzionare normalmente o se il down proseguirà nel corso del pomeriggio.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu