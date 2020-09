MIUI 12 Beta va in pausa: Xiaomi annuncia la data di ripresa

La MIUI 12 Beta fa piacere a tutti coloro che vogliono testare in anteprima le novità degli smartphone Xiaomi e Redmi. Da quando la dodicesima edizione della UI proprietaria è pubblica, è in corso il Beta Testing pubblico e privato. Giusto qualche ore fa è stata rilasciata l'ultima versione della MIUI 12 Beta e, con essa, un changelog che ci annuncia che il beta testing va in pausa.

Niente MIUI 12 Beta nei prossimi giorni: ecco quando Xiaomi ne riprenderà il rilascio

Oggi è stata rilasciata la MIUI 12 20.9.23 da parte di Xiaomi, ma già con la 22esima edizione si sapeva di questo standby. Ecco quanto affermato dagli sviluppatori:

“Il piano di rilascio per il National Day è il seguente, grazie della comprensione:

– Dal 28 settembre al 29 settembre 2020 il test interno della Beta proseguirà mentre il test pubblico è sospeso durante la settimana

– Dal 30 settembre al 9 ottobre 2020 la Closed Beta e la Beta Pubblica saranno sospese per il National Day

– Il 12 ottobre 2020 il test interno e pubblico della Beta riprenderanno

In poche parole, da fine settembre ad inizio ottobre non avremo più il rilascio delle Beta della MIUI 12, i quali riprenderanno normalmente dal 12 ottobre.

Per chi non lo sapesse, il National Day rappresenta il festeggiamento della giornata nazionale per la Repubblica Popolare della Cina. Si tiene tutti gli anni l'1 ottobre, in occasione della nascita della Repubblica, e di solito c'è un'altra settimana di giorni festivi fra fine settembre ed inizio ottobre. Ed è proprio in questi giorni che le aziende vanno in ferie, come nel caso – appunto – di Xiaomi.

