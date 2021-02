MIUI 12.5 aggiorna la fotocamera, con Studio Lightning e non solo

Pur essendo una release di passaggio, la MIUI 12.5 si sta rivelando un aggiornamento molto importante e ricco di novità, anche per la fotocamera. Sin dalla sua presentazione e dalla nostra anteprima, abbiamo scoperto quali sono le modifiche implementate dal team di sviluppatori Xiaomi. Ma con il programma di Beta Testing della MIUI 12.5 stanno venendo introdotte ulteriore migliorie ed aggiunte.

Xiaomi aggiorna la fotocamera della MIUI 12.5 con l'aggiunta di due nuove opzioni per le luci

Con l'ultimo aggiornamento della MIUI 12.5 Beta alla versione 21.2.3, la fotocamera degli smartphone Xiaomi si arricchisce di due nuove opzioni. Quella più interessante è senz'altro Studio Lightning, una nuova funzionalità che si aggiunge a quelle già presenti nella modalità Portrait. Da quando esistono sistemi con più fotocamere, i telefoni sono in grado di simulare l'effetto bokeh tipico delle DSLR, complice anche un software più capace del passato. Con l'aggiornamento della MIUI 12.5 in questione, la fotocamera sarà anche in grado di simulare vari effetti di luce: Naturale, Palco, Film, Arcobaleno ed altri ancora. In questo modo, il soggetto immortalato potrà beneficiare di un'illuminazione più consona all'effetto che desideriamo dargli. Una feature che abbiamo già visto in passato su iOS ma che non potrà che far comodo agli utenti Xiaomi.

L'altra aggiunta la ritroviamo nella sezione dedicata all'editing delle foto, dove sarà possibile modificare anche la voce Light Trails. Il suo funzionamento riprende il concetto delle foto a lunga esposizione, con il tipico effetto delle luci che formano una scia lungo il loro tragitto.

Vi ricordiamo che le novità fotografiche della MIUI 12.5 sono molteplici: modalità Clone, nuove opzioni per la modalità VLOG, nuove griglie, nuovi effetti, più opzioni di editing, così come un parziale redesign della UI.

Per il momento queste due novità per la fotocamera sono esclusive della MIUI 12.5 Beta nella sua ultima versione 21.2.3. Potete scaricare ed installarla seguendo il nostro articolo dedicato. Ma sappiate anche che, dopo anni di assenza, sta per avere inizio il programma MIUI 12.5 Global Beta, più adatto per noi utenti occidentali. Nell'attesa, il miglior compromesso è rappresentato dal progetto Xiaomi.eu, un porting per noi europei delle MIUI 12.5 China Beta.

Sei appassionato di Xiaomi? Allora non perdere la nostra recensione del Mi 11, l'ultimo super top di gamma del brand!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu