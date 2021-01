Pochi giorni ci separano dalla presentazione ufficiale di uno Xiaomi Mi 11 Global: lo sbarco in Europa avverrà a breve e accadrà lo stesso per la MIUI 12.5 Global. Come avvenuto per l'evento cinese, anche quello per noi occidentali significherà l'ufficializzazione della nuova versione della UI proprietaria. La compagnia coglierà l'occasione, data l'ampia copertura mediatica che ci sarà, per svelare a tutti le novità di questo major update.

Xiaomi Mi 11 Global in arrivo in Europa, assieme alla MIUI 12.5

La data riportata per la MIUI 12.5 Global è l'8 febbraio, giorno in cui sapevamo già che si sarebbe tenuta la presentazione di Xiaomi Mi 11 Global a causa della svista di una influencer. Fra poco più di una settimana potremo avere un assaggio delle novità del major update anche per noi occidentali. Finora, infatti, della MIUI 12.5 si è parlato unicamente in versione China, grazie anche al programma di Beta Testing in corso. Fra l'altro, vi ricordo che anche voi potete provare la MIUI 12.5 Beta con questa guida.

A partire dall'8 febbraio, quindi, scopriremo se le novità della MIUI 12.5 China coincideranno con le ROM Global ed EEA. Ma soprattutto verrà quasi sicuramente rivelata la roadmap ufficiale con le tempistiche e i modelli compatibili. Sappiamo per quasi certo che Xiaomi Mi 11 sarà uno dei primissimi a ricevere l'aggiornamento, assieme alla famiglia Mi 10. Ma come già detto in precedenza, le tempistiche di rilascio ufficiale vedono l'arrivo dell'aggiornamento stabile fra qualche mese. Vedremo se nel frattempo verrà riportato in auge il programma MIUI 12.5 Global Beta.

