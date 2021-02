Huawei aggiorna Petal Maps con funzioni indispensabili

Huawei e Google continuano ad essere due realtà distanti e quindi l'azienda cinese continua ad aggiornare il suo ecosistema, ora è il turno di Petal Maps. Lo scorso autunno è stata presentata l'alternativa al non più utilizzabile Google Maps, con la nuova app che permette di sfruttare al meglio la navigazione satellitare. Certo, rispetto alla controparte di Google ci sono alcune mancanze, ma stanno venendo colmate con i successivi aggiornamenti.

L'app Petal Maps si aggiorna: ecco le novità implementate da Huawei

Petal Maps è un elemento molto importante per gli Huawei Mobile Services: ad oggi, lo smartphone è il dispositivo più utilizzato in assoluto quando si parla di navigazione GPS. Ed è necessario che un'app come questa sia il più completa ed affidabile possibile, in modo che l'assenza di Google per Huawei sia il meno penalizzante possibile.

Con l'ultimo aggiornamento rilasciato, Petal Maps aggiunge la pianificazione dei percorsi a piedi, i trasporti pubblici e i percorsi ciclistici. In questo modo, gli utenti Huawei ed Honor potranno visualizzare più percorsi disponibili, visualizzando informazioni aggiuntive su tempistiche ed altro ancora. Per il momento i percorsi di mezzi pubblici e biciclette sono disponibili in circa 16 nazioni, ma fra queste manca ancora l'Italia. Vi faremo sapere non appena sarà aggiunto anche il nostro paese.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu