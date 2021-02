Recensione ORICO AT2U3-7AB, un HUB futuristico con 7 USB-A 3.0 indipendenti

Avete mai sognato di avere a disposizione un HUB USB con diversi ingressi, dove poter inserire ogni chiavetta a vostra disposizione? Questo desiderio potrebbe aver sfiorato il pensiero di molti utenti simili a noi, con la mania per la tecnologia. Ora, però, tutto questo è realta grazie ad ORICO AT2U3-7AB, un HUB con ben 7 porte USB-A 3.0 completamente indipendenti. Ma questo non è tutto, perché basta dare un veloce sguardo al prodotto per capire come anche a livello estetico sia stato curato ogni minimo particolare. Tutto è a vista, comprese le componenti interne, e ciò dona a questo dispositivo un look particolarmente futuristico. Volete sapere come funziona? Restate sintonizzati con noi e seguite questa recensione completa.

Recensione ORICO AT2U3-7AB

Unboxing

Questo prodotto ORICO presenta un packaging piuttosto minimale, realizzato in cartone rigido, che mostra sulla parte frontale una sua immagine. Tutta la scatola, poi, è tempestata di scritte e specifiche piuttosto dettagliate, che forniscono numerosi dati sulla natura di questo HUB. All'interno della confezione, comunque, troviamo:

ORICO AT2U3-7AB;

alimentatore da parete, con presa europea;

cavo USB Type-A/USB Type-B;

viti per il fissaggio al muro, o su qualsiasi altra superficie;

breve manuale delle istruzioni.

Design & Materiali

Spesso ORICO è sinonimo di qualità, e anche in questo caso l'azienda non è stata da meno. Questo HUB, dunque, si compone di parti in alluminio e plastica, ben disposte. Da parte dell'azienda, infatti, c'è stata la volontà di creare qualcosa di nuovo, che non troviamo spesso di dispositivi di questo tipo. Tutte le componenti interne, quindi, sono a vista ed è molto curioso vedere un accessorio di questo tipo realizzato in questa maniera, con tanta minuziosità. A livello di dimensioni, comunque, questo HUB misura 145 x 58 x 26 mm, con un peso piuttosto sostenuto di circa 180 grammi. Si tratta, quindi, di un bel lingotto di metallo, rifinito a dovere, che presenta in basso anche delle striscie in gomma che evitano che il prodotto possa scivolare dalle superfici più lisce.

Sono rimasto particolarmente soddisfatto della qualità costruttiva, sotto tutti i punti di vista. Anche i singoli tasti, che troviamo accanto ad ogni porta USB-A, sono solidi. Cliccando su di essi restituiscono un ottimo feedback, segno della bontà del loro assemblaggio. Come detto anche in precedenza, poi, la scheda elettronica è a vista, grazie alla presenza di una superficie in plastica completamente trasparente. Anche in questo caso, però, è facile notare come il brand abbia riposto molta cura nella realizzazione di questo accessorio. Sono ben visibili, ad esempio, i singoli LED blu posti affianco agli ingressi USB-A che quando si illuminano donano ancora più carattere al dispositivo.

Da un alto trovano spazio l'alimentazione e la porta USB Type B, tramite il quale collegare l'HUB direttamente al PC (Mac, Windows e Linux). Sul retro, invece, il brand ha pensato di posizionare due fori, equidistanti, che possono essere sfruttati per fissare al muro il prodotto, o su qualsiasi altra superficie.

Funzionamento

Come avrete intuito anche dal titolo in alto questo dispositivo è caratterizzato dalla presenza di ben 7 porte USB-A 3.0 indipendenti. Ognuna di esse, infatti, tramite l'apposito interruttore può essere attivata oppure no. Devo precisare, però, che tale sistema deve essere alimentato esternamente, sfruttando proprio l'alimentatore da parete presente in confezione. Questo aspetto potrebbe creare qualche problema ma è pur vero che accessori di questo tipo funzionano tutti alla stessa maniera, quindi non troverete di meglio dalla concorrenza.

Questo HUB, una volta collegato alla corrente e ovviamente ad un PC, è pronto all'uso. Ogni volta che viene inserita una chiavetta USB, o un SSD portatile, è possibile azionare in maniera indipendente ognuno di questi accessori. Capiamo quali accessori sono effettivamente collegati al computer grazie a vari un LED blu posizionati in corrispondenza di ogni singola porta. Quando uno di questi è acceso, vuol dire che quel determinato prodotto è ancora collegato al nostro laptop.

Ho cercato di mettere sotto sforzo il più possibile questo HUB e non ha mai mostrato il fianco, anche con tutte le porte occupate e attive. Cercando di sfruttarne la potenza massima, poi, ho utilizzato l'SSD più veloce che possiedo, ovvero un SanDisk Extreme Portable SSD da 550 MB/s in lettura e 500 MB/s in scrittura. Devo dire, quindi, che tale HUB è riuscito a sfruttare bene tutta la potenza a disposizione, considerando anche che le misurazioni effettuate sono state eseguite su un MacBook Pro. Dunque la velocità in lettura è stata di circa 412 MB/s e in scrittura di 416.5 MB/s. Sfruttando una più classica chiavetta USB 2.0 da 8 GB, invece, non sono andato oltre i 27,2 MB/s in lettura e 8.5 MB/s in scrittura. Passare un file da quasi 5 GB, quindi, richiede poco meno di 10 secondi con l'SSD SanDisk e più di 10 minuti con una normale chiavetta USB-A 2.0.

Prezzo & Conclusioni

Credo che non sia necessario spendere tante parole in più su un prodotto di questo tipo, ma sicuramente sarete curiosi di conoscere in prezzo di questo ORICO AT2U3-7AB. Su Amazon, dunque, tale accessorio viene venduto a poco più di 52 euro.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

Tutto sommato, anche alla luce delle considerazioni fatte nel corso di questa recensione credo che sia un prezzo abbordabile. Nel caso in cui doveste trovarlo a meno, però, non fatevelo assolutamente scappare, soprattutto se siete “USB-dipendenti”. Avere così tante porte a disposizione può far comodo, senza contare che dal punto di vista del design si tratta di un dispositivo da esposizione. L'azienda ha davvero fatto un ottimo lavoro sotto questo aspetto, così come anche sotto il profilo tecnico.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu